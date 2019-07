La squadra di Gasperini potrebbe disputare i match europei a San Siro, ma la Curva Nord interista definisce l'ipotesi scellerata. Il Milan temporeggia.

di Antonio Gargano - 10/07/2019 16:03 | aggiornato 10/07/2019 16:07

Il presidente Antonio Percassi ha ammesso che la Champions League è di portata talmente grande da mettere a nudo tutte le difficoltà organizzative del caso. L'Atalanta sta fronteggiando i primi problemi legati al proprio esordio nell'Europa che conta e, vista l'indisponibilità del nuovo Gewiss Stadium per l'inizio della competizione, si sta facendo strada l'ipotesi San Siro. I tifosi dell'Inter, però, non accettano di dividere lo stadio per le partite internazionali della prossima stagione.

L' #Atalanta ha comunicato ufficialmente a Inter e Milan la richiesta di poter giocare la Champions a San Siro a causa dei lavori all'Atleti Azzurri di Bergamo. A breve verrà comunicata l'ufficialità della temporanea casa europea della Dea.#9luglio pic.twitter.com/piO5BL8Dfa — Fuori di Coppa (@fuoridicoppa) July 9, 2019

La richiesta del presidente bergamasco è stata formulata al sindaco di Milano, Beppe Sala, che si è mostrato favorevole ad accogliere l'Atalanta per la prossima Champions League. Prima del benestare definitivo, però, è necessario che siano concordi anche le due milanesi: l'Inter ha già dato l'ok, mentre il Milan sta valutando i fattori legati all'ordine pubblico, rischio da prendere in considerazione per la rivalità tra le tifoserie.

Anche in virtù della posizione del Milan, la Curva Nord dell'Inter ha immediatamente espresso il suo pensiero sulla questione, dicendosi assolutamente contraria all'Atalanta a Milano per le competizioni europee. In un comunicato, gli ultras nerazzurri hanno espresso il proprio disappunto:

Per il Comune di Milano, una festa ai giardini pubblici è motivo di rischio per l'ordine pubblico, mentre la presenza a San Siro di una tifoseria rivale di entrambe le curve milanesi non lo è: verrebbe da sorridere, per non dire inorridire, davanti ad una scelta di questo tipo.

In attesa di conoscere la strategia dei tifosi del Milan, i cugini nerazzurri hanno annunciato la loro presa di posizione in occasione delle eventuali partite dell'Atalanta a San Siro:

Invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Curva Nord a ritrovarsi davanti al bar dello stadio, qualora venisse concesso San Siro, in occasione di tutte le partite di Champions League dell'Atalanta. Il nostro sarà un presidio civile nei limiti dei nostri diritti, avvalendoci di frequentare liberamente un luogo pubblico per manifestare il nostro disappunto nei confronti di una scelta tanto scellerata.

Le forze dell'ordine, così come le questure di Bergamo e Milano, hanno dato il proprio benestare al trasloco dei bergamaschi per le partite di Champions League. Il sindaco Sala, inoltre, si dice entusiasta di questa idea:

È un'ipotesi che ha tutto il mio favore, se l'Atalanta giocherà a San Siro andrò allo stadio. È una squadra che mi è simpatica, hanno il mio sostegno in un'operazione che può essere vantaggiosa per tutti. Ovviamente bisognerà attendere il consenso di Inter e Milan, ma credo che stiano lavorando per garantire il proprio benestare.

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, non sembra però particolarmente disposto ad accogliere l'Atalanta quanto Sala:

Terremo conto anche del parere dei nostri tifosi, che hanno già dovuto incassare il colpo di non poter partecipare alla prossima Europa League. Lo stadio è del club, ma è anche dei tifosi. Non ho ancora sentito il sindaco, ma il Milan farà delle riflessioni molto accurate su questa vicenda.

L'Atalanta, dunque, dovrà aspettare il parere del Milan prima di poter realmente percorrere la strada da Bergamo a Milano per le partite di Champions League. Non è escluso, inoltre, che la posizione dell'Inter possa cambiare in seguito alla posizione degli ultras. Le parti, in ogni caso, dovranno fissare una dead-line per fare in modo che la società di Percassi risponda in tempi ragionevoli ai parametri imposti dall'UEFA.