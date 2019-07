L'ex difensore saluta il calcio giocato con una lettera su Instagram: "Nell'anniversario della vittoria della Coppa del Mondo 2006 annuncio il ritiro. Il calcio sarà sempre la mia vita".

di Luca Guerra - 09/07/2019 19:13 | aggiornato 09/07/2019 19:18

Nella notte del 9 luglio 2006 saliva sul trono del mondo con l'Italia di Marcello Lippi. Esattamente a 13 anni di distanza dalla vittoria di Berlino, Cristian Zaccardo ha comunicato l'addio al calcio giocato. L'ex difensore, tra le altre, di Parma, Bologna e Palermo ha deciso di interrompere il suo cammino nell'attività agonistica in una data speciale.

Zaccardo, negli ultimi mesi in campo con il Tre Fiori di San Marino e prima ancora a Malta con la maglia degli Hamrun Spartans, si è congedato dal mondo del calcio con una lettera postata su Instagram, nella quale il 37enne di Formigine ha ripercorso le emozioni regalate da una carriera passata per 508 partite tra i club pro e 17 presenze con la maglia della Nazionale azzurra, impreziosite da una rete e un titolo di campione del mondo.

Inserito nella lista dei 23 convocati per la spedizione azzurra che conquistò l'ambito trofeo in Germania, Zaccardo giocò da titolare le prime due partite sotto la guida di Marcello Lippi, prima di cedere il posto a Fabio Grosso, uno degli eroi della Coppa del Mondo 2006. Il punto più alto del suo percorso in campo, che l'ormai ex difensore ha voluto omaggiare, scegliendo proprio il tredicesimo anniversario da quella vittoria ai calci di rigore contro la Francia per chiudere una carriera spesa per 15 anni in Serie A e per un anno in Bundesliga con il Wolfsburg, club che l'aveva acquistato nel 2007 per 7 milioni di euro con il compagno di squadra Andrea Barzagli.

Come tutte le belle storie anche per me è giunto il momento di scrivere la parola fine a questa inimmaginabile avventura anche se, da amante del calcio, preferisco definirlo un cambio di capitolo più che una vera fine. Il calcio è stato, è, e sarà sempre la mia vita, mi sono preparato in questi ultimi anni per il mio next play. Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita calcistica.

Cristian Zaccardo nella rosa dell'Italia campione del mondo 2006 in Germania

Zaccardo, il ritiro 13 anni dopo il Mondiale vinto: la Germania e la "staffetta" con Fabio Grosso

A suo modo, Cristian Zaccardo fa parte della storia della Coppa del Mondo vinta nel 2006 dall'Italia. Partito con la maglia di terzino destro titolare negli schemi di Lippi, dopo una buona prima partita contro il Ghana, sconfitto per 2-0 dagli Azzurri, il difensore all'epoca al Palermo fu suo malgrado protagonista di una sfortunata autorete nel pareggio per 1-1 contro gli Usa, svirgolando una respinta su punizione da destra di Cherundolo e battendo di fatto Buffon. Oltre a lui, in Germania ci riuscì solo Zinedine Zidane in finale.

Quello sfortunato episodio costò caro a Zaccardo, che di fatto perse il posto da titolare in favore di Fabio Grosso, con lo slittamento di Gianluca Zambrotta sulla fascia destra della difesa azzurra. Cristian seguì dalla panchina le restanti cinque partite fino alla finale di Berlino, subentrando a gara in corso al 77' della vittoria per 3-0 sull'Ucraina ai quarti di finale. Il suo sostituto, nell'ordine, si procurò il calcio di rigore della vittoria agli ottavi contro l'Australia e fu determinante contro Germania e Francia tra semifinale e finale. Il resto è storia nota. Zaccardo l'ha vissuta con il sorriso sulle labbra, lo stesso con il quale saluta il calcio: