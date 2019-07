Dal Wells Fargo Center di Philadelphia, ultimo show dei due roster principali prima del PPV Extreme Rules.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 09/07/2019 15:02 | aggiornato 09/07/2019 18:06

Ultima puntata di WWE SmackDown prima di Extreme Rules, il PPV che vi racconteremo in diretta scritta nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio (a partire da mezzanotte). Lo show di martedì 9 luglio 2019, in onda dal Wells Fargo Center di Philadelphia, ripartirà per forza di cose da quanto accaduto nel main event di una settimana fa.

Dopo aver litigato tra di loro su chi meritasse di più un'occasione per la WWE Championship di Kofi Kingston, Kevin Owens e Dolph Ziggler hanno avuto la possibilità di guadagnarsi una possibilità per un titolo, anche se non quello che stavano cercando.

Shane McMahon la scorsa settimana ha fatto unire le loro forze per affrontare gli Heavy Machinery, con in palio l'inserimento nel Tag Team Match di Extreme Rules con in palio i titoli di coppia di SmackDown. Sfortunatamente per loro, KO e The Showoff non sono riusciti a ottenere l'obiettivo, portando alla vittoria di Otis e Tucker. Alla fine del match, i due si sono attaccati a vicenda, con Kevin Owens che è riuscito ad avere la meglio. La conseguenza è che stasera ci sarà un confronto sul ring.

WWE WWE SmackDown, Kevin Owens attacca Dolph Ziggler

WWE SmackDown 9 luglio 2019, Preview

Altro match in programma è quello tra il campione intercontinentale, Finn Balor, e Shinsuke Nakamura. E ancora, per settimane Aleister Black ha implorato qualcuno di bussare alla sua porta e combattere contro di lui. Alla fine qualcuno ha risposto alla chiamata due settimane fa, e stasera si scoprirà la sua identità.

Infine, già annunciato un faccia a faccia tra i tre Tag Team che lotteranno per i titoli a Extreme Rules, cioè Bryan e Rowan, The New Day e Heavy Machinery: sarà un confronto sicuramente molto teso. Questo e molto altro lo troverete (a partire dalle 6.30) nel nostro consueto racconto settimanale su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it piena di WWE News e Highlights.

SEGUONO AGGIORNAMENTI A PARTIRE DALLE 6.30