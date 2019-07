Il club granata è nei guai: avrebbe perso tutto il data-base con le schede dei giocatori seguiti negli anni nei quali c'era l'attuale direttore sportivo della Roma.

09/07/2019 00:13 | aggiornato 09/07/2019 00:18

Sono passati quasi 10 anni da quando Gianluca Petrachi, nel dicembre 2009, era arrivato al Torino, giovane e rampante dirigente giunto per affiancare un Rino Foschi che stava per lasciare. E Foschi, infatti, lasciò i granata nel successivo gennaio con un mercato invernale tutto da inventare.

Così l'ex centrocampista di Palermo, Perugia e Nottingham Forest aprì i cassetti delle scrivanie, mise insieme gli appunti che trovò con le sue poche, allora, conoscenze e si mise all'opera. Erano tempi duri quelli per il mercato granata: Urbano Cairo aveva preso pochi anni prima il club per i capelli salvandolo dal fallimento e aveva impostato una gestione all'insegna se non del lacrime e sangue, quanto meno dell'austerity.

Bambole non c'è una lira, insomma, ma Petrachi era abituato a fare le nozze coi fichi secchi: appesi gli scarpini al chiodo nel 2003, era passato subito al ruolo di team manager dell'Ancona, poi al Pisa, prima come responsabile dell’area tecnica e poi con la qualifica di direttore sportivo a 37 anni: una promozione in Serie B e una sfiorata nella massima divisione con Gian Piero Ventura, guarda un po', in panchina.

Torino: Petrachi è stato ds del club per quasi 10 anni

Torino, sparito il data-base del mercato: colpa di Petrachi?

Lasciato il Pisa nel 2008, era approdato al Torino un anno più tardi, rivelandosi uno degli "acquisti" più azzeccati di Cairo. Il Toro era allora in Serie B, ma grazie anche agli oculati acquisti del suo uomo-mercato, nel 2011 era tornato in Serie A e da allora non si è più mosso, centrando oltre tutto per due volte la qualificazione alla Champions League. L'abilità del ds granata, originario di Lecce, non è passata inosservata e quest'estate la Roma, al termine di una vicenda tribolata, l'ha inserito nei propri ranghi, nel ruolo lasciato libero da Monchi.

Urbano Cairo: con Petrachi è stata rottura

Un passaggio che non è stato indolore: il presidente granata non ha gradito le voci secondo le quali Petrachi si occupasse del mercato giallorosso prima di dare le dimissioni dal suo club e non ha sicuramente facilitato la sua uscita. Ma ora emergono altri strascichi di un rapporto da tempo difficile: secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l'ex ds granata avrebbe portato con sè l'enorme data-base con le schede su tutti i giocatori seguiti dagli osservatori del Torino nel periodo dell sua permanenza. Nulla di certo, naturalmente, ma ora il nuovo ds granata Bava dovrà ripartire da zero con tutte le difficoltà del caso.

I colpi di Petrachi in granata

In questi nove anni e mezzo al Torino, Petrachi ha collezionato, insieme a qualche inevitabile flop - da Gabionetta a Larrondo, da Gaston Silva a Niang fra gli altri - una belle serie di acquisti che in granata hanno trovato la loro dimensione e si sono ampiamente rivalutati. Impossibile citarli tutti, ma non si può non ricordare fra gli altri Danilo D'Ambrosio, scovato in Serie C a costo quasi zero, Matteo Darmian, Kamil Glik, Alessio Cerci, Ciro Immobile - tutte plusvalenze da favola - Emiliano Moretti e poi ancora Maksimovic, Bruno Peres, Belotti e Sirigu fra i tanti.