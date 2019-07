Nervosismo tra i Red Devils durante la tournèe australiana, Lindelof deve calmare il francese che discute animatamente con il compagno di squadra.

di Antonio Gargano - 09/07/2019 12:06 | aggiornato 09/07/2019 12:10

La stagione del Manchester United comincia già sotto il segno dei ferri corti. I Red Devils sono arrivati in Australia per la tournèe estiva, ma sarebbero già emersi i primi malumori all'interno dello spogliatoio. Un primo, acceso confronto avrebbe avuto come protagonisti Paul Pogba e Jesse Lingard: parte del battibecco è stato mostrato in modo fortuito proprio sui canali social del club.

Nothing like a walk to stretch the legs after a 16-hour flight 👌😊 #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/3jc4dfVNpx — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2019

Nonostante le voci di calciomercato che lo vorrebbero in direzione Real Madrid, Pogba è regolarmente partito col Manchester United per le amichevoli estive in Oceania. I calciatori sono stati ripresi subito dopo l'atterraggio, mentre insieme allo staff tecnico passeggiano per riposarsi al termine della traversata dall'Inghilterra. Tra le varie immagini, sbuca anche il francese, visibilmente arrabbiato con Lingard.

Pogba viene ripreso mentre si gira in direzione del calciatore inglese, dicendogli qualcosa con lo sguardo di chi sta discutendo con un certo disappunto. A quel punto, però, interviene Lindelof, che abbraccia l'ex giocatore della Juventus e calma gli animi. I 3 del Manchester United continuano a camminare con il resto della squadra e l'allarme rientra rapidamente, lasciando spazio ai sorrisi degli ultimi secondi del video.

Non si conoscono i motivi del faccia a faccia tra i due, ma è probabile che rimarranno chiusi a chiave nello spogliatoio dei Red Devils. In Inghilterra, però, è bastato qualche frame di un video promozionale della tournèe australiana per scatenare polemiche e dubbi, sia sul clima che si respira nella squadra di Solskjaer sia sull'effettiva volontà di Pogba di rimanere al Manchester United.

Non è un mistero che il centrocampista francese abbia voglia di competere regolarmente in Champions League, come ha confermato anche il suo agente Mino Raiola:

Al Manchester United lo sanno tutti, Paul vuole andare via e lavoreremo per accontentarlo. Ha bisogno di una nuova sfida, è il momento giusto per guardare altrove.

Dopo due anni nella massima competizione europea, i Red Devils disputeranno nuovamente l'Europa League. Una dimensione in cui hanno già trionfato nel 2017, ma che a Pogba sta stretta. La sua reazione nei confronti di Lingard potrebbe essere un episodio isolato, ma anche la punta dell'iceberg in una situazione di cui sente di non fare più parte. Il calciomercato è ancora aperto, i risvolti sono dietro l'angolo nonostante il calciatore sia già in Australia con il resto della squadra.