Serie A, Spal: stadio Mazza sotto sequestro

La misura di sicurezza adottata per presunte irregolarità nei lavori d'ampliamento per adeguare la struttura alle norme della Serie A.

di Marco Ercole - 09/07/2019 17:01 | aggiornato 09/07/2019 17:06

Davvero un brutto guaio per la Spal, che si è risvegliata con i sigilli apposti dalla Guardia di Finanza al proprio stadio. Una parte del "Paolo Mazza" è stata messo sotto sequestro per indagine sulle presunte irregolarità sull'ampliamento dell'impianto dovute all'adeguamento degli standard alla Serie A. Adesso il rischio è che le partite della prossima stagione possano essere giocate lontano da Ferrara.

Nello specifico, la zona interessata dal sequestro (su mandato della Procura di Ferrara) è la copertura delle tribune nord ed est, più la struttura della gradinata.

La scorsa stagione era stato necessario infatti avviare un'opera di ristrutturazione dello stadio per renderlo conforme alle norme della Serie A, tra cui anche l'ampliamento della capienza fino a 16mila posti a sedere: dopo alcuni mesi, però, una delle ditte sub-appaltatrici, avrebbe inviato delle diffide sull'utilizzo delle parti d'impianto in questione, per apparenti criticità di alto livello nell'esecuzione del montaggio (non sarebbero state prese in esame alcune norme sull'antisismica), che avrebbero a loro volta potuto mettere in pericolo gli spettatori.

Questo ha portato all'indagine nei confronti di 8 persone per reati di falso ideologico e frode in pubbliche forniture, mentre il Comune di Ferrara e la Spal risultano parti lese. Resta il fatto che allo stato attuale il Mazza sia inagibile e che se questa misura dovesse protrarsi nel tempo ne sarebbe condizionata anche la prossima stagione della squadra di Leonardo Semplici in Serie A.

Per questo motivo il club ha deciso di sospendere momentaneamente la campagna abbonamenti “Mai Sola”, con la promessa di comunicazione nel minor tempo possibile di eventuali variazioni di date e sedi. Sul sito ufficiale, inoltre, è stato anche diramato un comunicato per commentare la spiacevole questione: