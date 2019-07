Per riaprire il discorso titolo, Alvaro e Panigale V4 R dovranno battere la Kawasaki di Rea in California. Attenzione a Davies e Razgatlioglu, il gallese lì vinto più volte, il turco vuole il primo successo.

Tutto è quasi pronto a Laguna Seca. Il nono round stagionale SBK approda negli USA, ennesima sede storica delle derivate di serie. Se pensate che il circuito californiano sia piatto come una spiaggia, vi sbagliate. Il tracciato non si trova in prossimità della costa, bensì, nel deserto del Mojave. Da quelle parti è stata girato il telefilm "Zorro", in un paesaggio più adatto a cowboy piuttosto che a surfisti.

I pistoleri ed i cavalli impegnati al WeatherTech Raceway saranno i piloti, in sella alle rispettive moto. Nei tre chilometri e seicento metri di saliscendi, Rea e Bautista incroceranno le traiettorie, ancora una volta. Più di una volta: se vuole reagire agli attacchi vincenti di Johnny, Alvaro dovrà provarle tutte. Arrivato a Donington in cima alla classifica, il ducatista ha lasciato il Regno Unito da battuto e secondo. Per lui, la riscossa è necessaria.

Il campione del mondo sa che mantenere la leadership prima della vacanze è fondamentale. Con 62 punti da assegnare in tre partenze e 24 di vantaggio, Rea non si concederà sonnellini o passeggiate. L'esperienza del pilota Kawasaki maturata al Cavatappi e nella Wayne Rainey aiuterà il Cannibale, pronto ad un altro tris. In quel caso, "Bau Bau" riceverebbe una bella mazzata a morale e chance iridate. Lo spagnolo ha gareggiato con la MotoGP in diverse edizioni a Laguna, ma con la SBK mai. Il duello tra i due è certo, entrambi, ci faranno divertire.

Bautista e Rea, i due pretendenti al titolo SBK

SBK degli Stati Uniti, duelli rusticani prima della vacanze

Benché la vicina Monterey sia una cittadina elegante (e costosa), Salinas e dintorni offrono scenari visti nei migliori film western. Colline secche, cavalli e mucche pascolanti, cielo blu e sole splendente. Mai una nuvola a Laguna Seca, quindi, almeno nel round californiano non dovrebbe piovere. Buona cosa per Bautista, davvero impacciato con la Panigale V4 R sui fondi bagnata. Un possibile vantaggio in meno concesso a Rea, che con l'acqua ha costruito la sua rimonta mondiale.

Eviteranno di spararsi, Alvaro e Johnny, ma useranno le loro moto come armi. Pensando alle ferie di agosto, in ottica di vittoria finale del titolo, sarà meglio andarsene dagli States con il primo posto in classifica. Rea comanda e gode di una spinta psicologica favorevole, Bautista ha rimediato una caduta ed un podio in Inghilterra. Il team Aruba ci crede ancora, forse più del rookie spagnolo, resosi conto che nelle derivate nessuno scherza. Ecco perché il numero 19 ha bisogno di tagliare il traguardo almeno una volta davanti alla Ninja numero 1.

In mezzo ai due litiganti, si infileranno tanti corridori che non hanno nulla da perdere e molto da guadagnare. Chaz Davies, per esempio. Il gallese ama Laguna e, non dovendo fare calcoli mondiali, potrebbe dire la sua, addirittura vincendo. Le caratteristiche stop and go del tracciato ben si addicono al numero 7, protagonista di tre affermazioni ed altri bei podi. Il posto di Haslam è in bilico, a Leon servono risultati per rimanere nella squadra ufficiale Provec. Sempre che il 2020 non sia già stato firmato da Toprak Razgatlioglu, nuovo talento SBK che in America avrà velleità di successo.

Chaz Davies vuole vincere almeno una gara SBK a Laguna Seca, sfruttando la conoscenza del circuito

Melandri, corri o resti a casa?

Proprio oggi ci sarà una conferenza stampa ufficiale - annunciata a sorpresa - dall'entourage del pilota ravennate. In questo momento, in realtà, il pilota dovrebbe già essere negli USA o, quantomeno, in volo per raggiungerli. Tra aerei, auto, distanze e fusi orari, almeno un giorno di day off è necessario per riposarsi e resettare abitudini e ritmi. Invece no: a Milano, Marco parlerà del suo futuro. Ogni ipotesi ci sta, come possibile è che il ravennate annunci il ritiro a fine anno. Okay, ma Melandri non correrà a Laguna? La Yamaha R1 del team GRT è in California che attende il proprio titolare.

Melandri annuncerà oggi il proprio futuro: SBK 2020 senza Marco?

Nuove gomme Pirelli da Superpole a Laguna Seca

La Casa milanese di pneumatici porterà negli Stati Uniti 1180 gomme: con la sola classe Superbike in programma, l'impegno è totalmente dedicato alla regina delle derivate di serie. I piloti potranno contare su mescole pensate e realizzate per la sessione di qualifica - la Superpole - con una gamma che offrire prestazioni, in termini di tempo sul giro, ancora più elevate rispetto ai pneumatici utilizzati in passato sul circuito californiano.

Gara sprint di 10 passaggi e soluzione relativa dedicata: la SCX in specifica Y0448 dovrebbe garantire su questo circuito prestazioni ancora più notevoli rispetto alle scelte SCX portate finora da Pirelli. Pneumatici in misura maggiorata 125/70 anteriore e 200/65 posteriore sono confermati anche per questo round e in totale le soluzioni slick a disposizione dei piloti del WorldSBK saranno sei, due anteriori e quattro posteriori.

Per l’anteriore, Pirelli permette di scegliere tra la SC1 di gamma 125/70 in mescola morbida e la SC2 di sviluppo X1071 in mescola media. Per quanto riguarda il posteriore, a Laguna Seca i piloti ritroveranno la SC0 di gamma 200/65 e quella di sviluppo Y0446, che utilizza la stessa struttura della SC0 di gamma ma una mescola maggiormente orientata alle prestazioni in caso di temperature dell'asfalto particolarmente elevate registrate nelle gare SBK in America.