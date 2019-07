Il secondo sarà Francesco Conti (anche lui insieme a Giampaolo in blucerchiato) mentre fra i preparatori atletici spicca oltre al nome di Salvatore Melotto quello di Stefano Rapetti . Il preparatore è stato uno stretto collaboratore di Mourinho ai tempi dell'Inter del Triplete, oltre che del Manchester United allenato dallo Special One.

Bonera ha ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo per unirsi allo staff del nuovo allenatore del Milan in qualità di collaboratore insieme a Fabio Micarelli e Salvatore Foti. Con lui nella lista troviamo un altro ex calciatore noto ai tifosi di Serie A come Luigi Turci.

Con un comunicato ufficiale infatti il Milan ha rivelato l'intero staff che nella prossima stagione sarà agli ordini di Giampaolo, in cui viene confermato il nome di Daniele Bonera e figura quello di un ex collaboratore di Mourinho ai tempi dell'Inter.

Official Statement: Rossoneri First Team Coaching Staff ➡ https://t.co/yq6Y9pkudV Comunicato Ufficiale: lo staff tecnico della Prima Squadra maschile ➡ https://t.co/OFgoDj0PVZ pic.twitter.com/IkjdAsRGSk

In attesa di scoprire che forma prenderà la squadra fra le mani dell'ormai ex tecnico della Sampdora (e di sapere anche quali saranno i rinforzi scelti da Maldini e Boban sul calciomercato), è arrivata la comunicazione sulla lista dei collaboratori dell'allenatore.

In casa Milan è ufficialmente partita l'era di Marco Giampaolo : il nuovo allenatore del Diavolo ieri si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella conferenza stampa, con il ritiro della squadra rossonera partito oggi, giorno in cui i giocatori si sono ritrovati al raduno di Milanello.

