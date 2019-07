Ieri ha parlato il nuovo allenatore Marco Giampaolo ed è stato presentato l'ultimo arrivato Rade Krunic, oggi sul web spuntano la seconda e la terza maglia che il Milan indosserà nella prossima stagione.

A svelarle il sito specializzato Footyheadlines. La seconda è interamente bianca con il main sponsor rosso e lo sponsor tecnico rosso. Sulla spalla sinistra comprare una striscia rossa, su quella destra una nera. Il colletto è a V e al suo interno c'è un tricolore.

La terza casacca è nera con "graffi" rossi e anche questa con un tricolore nel colletto. Il kit per le partite casalinghe è stato invece già presentato ufficialmente e anche già indossato in campionato da Piatek e compagni. Non resta quindi che aspettare il lancio delle altre due divise.

I feel like @pumafootball doesn t put the same work for Milan that put for other teams, they ve made some sick shirts for City, ours is crap... @acmilan pic.twitter.com/n24SssO5ZC