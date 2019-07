Juventus, futuro in bilico per Mandzukic: lui vuole restare

Ad affiancare Sarri nella sua nuova avventura ci saranno dunque il suo vice Giovanni Martusciello, Marco Ianni, Massimo Nenci, Davide Ranzato, Davide Losi e Gianni Picchioni. L'unico volto nuovo sarà Daniele Tognaccini, che in passato è stato responsabile di Milan-Lab e in bianconero lavorerà insieme al preparatore atletico Pertusio.

A 24 ore dall'inizio della stagione della Juventus , arriva una notizia inaspettata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli non farò parte dello staff di Maurizio Sarri. L'ormai ex difensore ha deciso momentaneamente di dedicarsi ad altro e non continuare a lavorare nel mondo del calcio.

