Il club pugliese ricorre contro la FIGC e chiede di essere riammesso in B.

di Redazione Fox Sports - 09/07/2019 15:30 | aggiornato 09/07/2019 17:35

Il Foggia non si dà per vinto e continua a lottare per riottenere la Serie B. Il club pugliese ha infatti fatto ricorso contro la FIGC per la penalizzazione di 20 punti inflitta al Palermo e quindi per la riammissione al campionato di B. Lo fa sapere il Collegio di Garanzia dello Sport, organo del Coni che ha diffuso questo comunicato: