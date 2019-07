Continuano a filtrare le prime news sul nuovo titolo EA Sports: tanti cambiamenti anche a livello cromatico sui menù. Lanciato, intanto, il pre-order a 50 euro.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 09/07/2019 14:45 | aggiornato 09/07/2019 14:50

Nuove informazioni sul fronte FIFA 20. A dispetto di quanto accaduto in passato, in questa stagione sembrano filtrare decisamente meno news giunti a questo periodo dell'anno: tutto ciò anche a causa dei piani promozionali di EA Sports, che ha deciso di svelare le novità del titolo poco alla volta e frazionandole su diverse settimane. La grossa aggiunta, per adesso, è e resta il Volta Football. Questa nuova modalità porterà di fatto alcuni dei concetti più amati dei vecchi FIFA Street nella nuova edizione del videogame calcistico sviluppato dalla software house statunitense, offrendo agli utenti l'opportunità di scendere in campo tra le varie vie di alcune delle città più famose al mondo. Location suggestive e tanto calcio di strada, dunque, con un alto margine di personalizzazione del proprio avatar.

Tornando alle features decisamente più recenti, invece, possiamo notare come il menù di gioco di FIFA 20 sia profondamente cambiato rispetto a quello attuale: colore predominante è il bianco, che offre un senso di pulizia non indifferente e che tanto riporta a quelle edizioni di qualche anno fa che tanto ci hanno fatto affezionare ai primi Ultimate Team. Basandoci poi anche sul trailer d'annuncio di Ander Herrera al PSG, realizzato in collaborazione con EA Sports, possiamo anche notare come l'aspetto e i volti dei giocatori siano in realtà piuttosto in linea con gli standard attuali.

Basandosi su uno screen pubblicato sul profilo Twitter FIFA Infinity, invece, possiamo notare come l'interfaccia della modalità Calcio D'Inizio offra tonalità rosa e azzurre, con diverse statistiche presenti nel menù che precede l'avvio della partita. Guardando alla schermata degli ultimi match, invece, possiamo scorgere gli stemmi di Liverpool, Atletico Madrid e Manchester City, a cui si aggiungono quelli delle due squadre scelte per la partita che sono il Real Madrid e il PSG. Che tutte loro possano effettivamente far parte dei club scelti per la demo di FIFA 20?

FIFA 20: EA sports si prepara a svelare le novità del titolo, tra curiosità e nuove modalità.

FIFA 20: parte il pre-order a 50 euro

Cresce l'attesa, dunque, per l'uscita di questo nuovo capitolo di FIFA, che arriverà negli scaffali il 27 settembre prossimo. Ancora due mesi e mezzo circa ci separano da questa nuova esperienza videoludica, anche se è già possibile effettuare il pre-ordine. In questo modo sarà possibile acquistare il titolo a 49,98 euro piuttosto che a 70: un'ottima chance per tutti coloro che aspettavano un leggero ribasso per mettere le mani su FIFA 20, che quest'anno offrirà anche una Ultimate Edition acquistabile al prezzo di 99,99 euro. Serviranno 10 euro in meno, invece, per la Champions Edition.