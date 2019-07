Dopo la frattura alla testa e il conseguente ritiro dal calcio, gli Spurs danno una chance al ragazzo lanciato proprio da Mauricio Pochettino.

09/07/2019

Sono passati due anni e mezzo da quel Chelsea-Hull City che ha cambiato per sempre la sua vita. Un duro scontro con Gary Cahill, la frattura alla testa e un lungo percorso di riabilitazione. Ryan Mason si è ritirato dal calcio giocato soltanto un anno fa, dopo aver valutato a lungo l'idea di riprovarci. Il suo futuro, però, sarà ancora in un club di Premier League: sarà il nuovo allenatore dell'Under 19 del Tottenham.

Thankyou for everyone’s kind messages today 😊 https://t.co/w4iAv4kr0p — Ryan Mason (@RyanMason) July 8, 2019

Gli Spurs hanno ufficializzato la sua nomina nel settore giovanile, permettendogli di cominciare la trafila in una sezione fondamentale dell'academy. È lo stesso percorso che ha già fatto da calciatore: Mason ha esordito con il Tottenham dopo essersi imposto nelle selezioni giovanili. A lanciarlo in prima squadra è stato proprio Mauricio Pochettino, che gli ha anche spianato la strada verso l'esordio in Nazionale nel 2015, nel match di Torino contro l'Italia.

Poi la cessione all'Hull City nel 2016. Dopo 16 partite e un gol, arriva la trasferta a Stamford Bridge. A partita in corso, Mason entra in contatto con Gary Cahill: uno scontro durissimo che gli provoca un trauma cranico. Per rimediare alla frattura, al calciatore vengono impiantate 14 placche metalliche, successivamente saldate con 28 viti. Da quel momento, comincia una lenta riabilitazione che lo porterà lontano dal calcio giocato.

Mason ha provato a continuare col calcio giocato, ma il colpo subito contro il Chelsea è stato troppo forte per poter riprendere l'attività agonistica. Ad un anno dall'infortunio, quando non ha ancora compiuto 27 anni, annuncia ufficialmente il suo ritiro. Lo stesso calciatore inglese ha spiegato le sensazioni avvertite durante e dopo la riabilitazione:

Avevo tutti i nervi della faccia danneggiati, oltre ad una cicatrice enorme dopo l'intervento chirurgico. Avevo un mal di testa continuo, anche un minimo movimento del collo mi dava fastidio. Qualsiasi torsione del capo era impensabile.

I primi momenti concitati dopo lo scontro tra Mason e Cahill

Per la stagione 2019/2020 del Tottenham, invece, Mason sarà parte dello staff tecnico. Dal 22 gennaio 2017 sono passati 30 mesi, la metà da quando ha deciso di smettere col calcio giocato. Adesso ritroverà Pochettino, che gli ha dato l'opportunità di sbarcare in Premier League, ma potrà anche essere qualcosa in più di un semplice allenatore dell'Under 19. La sua storia può trovare terreno fertile nell'ambiente che l'ha visto crescere fin da ragazzino.