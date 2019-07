Euro 2020, è già corsa ai biglietti

La prima fase di vendita è partita il 12 giugno e terminerà il 12 luglio. Già 14 milioni le richieste per i biglietti di cui 500 mila solo per la gara inaugurale di Roma.

di Alberto Casella - 09/07/2019 16:52 | aggiornato 09/07/2019 16:56

Se qualcuno aveva avanzato qualche dubbio sull'opportunità di organizzare un Campionato europeo definito come itinerante - Euro 2020 - non affidato cioè a un singolo paese o gruppo di stati, ecco allora che l'andamento delle prime vendite dei biglietti per la manifestazione lo sta largamente e abbondantemente smentendo.

Partita il 12 giugno scorso, infatti, la prenotazione dei preziosi tagliandini sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Un dato su tutti? Pensate che nella sola prima ora di vendita, l'informazione arriva direttamente dall'Uefa, ci sono state oltre 300mila richieste di biglietti da ben 109 paesi diversi. Un interesse straordinario che nei giorni seguenti è cresciuto poi in maniera esponenziale, tanto che lo stesso ente ha ritenuto di canalizzarlo attraverso una serie di importanti informazioni.

La prima cosa da sapere è che i biglietti sono venduti esclusivamente online attraverso un unico sito web: euro2020.com/tickets. Per tutte le partite e le categorie dove la domanda supererà l'offerta - praticamente tutte a giudicare dai primi dati - i biglietti verranno assegnati tramite un'estrazione che l'Uefa definisce "casuale, equa e trasparente". L'intento, insomma, è di fornire a ogni candidato le medesime possibilità di successo, indipendentemente dal momento in cui la domanda è stata presentata tra il 12 giugno e il 12 luglio 2019, il prossimo venerdì, data di chiusura di questa prima fase di vendita.

Euro 2020: grande successo della prima fase di vendita

Euro 2020 si svilupperà su un percorso itinerante, attraverso 12 città europee con altrettanti stadi - 11 dei quali dotati di una capienza minima da 50mila posti - una formula, come detto, che viene adottata per la prima volta. In totale saranno 3 milioni i tagliandi disponibili, la metà dei quali fa parte appunto di questa prima fase di vendita che, a pochi giorni dalla conclusione, ha già scritto numeri da record visto che hanno toccato quota 14 milioni le richieste che, provenienti da 207 paesi, sono state inviate fino a questo momento.

I tagliandi per i prossimi Europei saranno disponibili in tre categorie di prezzo, mentre le città ospitanti sono state suddivise in due fasce che, specificano all'Uefa, riflettono il potere d'acquisto e il reddito medio dei residenti. La prima fascia comprende Amsterdam, Bilbao, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo, mentre nella seconda ci sono Baku, Bucarest e Budapest.

Il costo dei biglietti parte da 30 euro per i match che si terranno nelle città di fascia B e 50 euro per quelli nelle città di fascia A. Le fasce di prezzo verranno comunque applicate durante l'intero torneo e quindi i ticket per il quarto di finale a Baku costeranno meno di quelli dei quarti che si giocheranno a Monaco, Roma e San Pietroburgo. A proposito di sedi, pare che Londra, Monaco e Amsterdam siano le più gettonate, ma anche Roma non va affatto male: 500mila le richieste per la gara inaugurale che si disputerà nella Capitale.