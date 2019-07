Impossibilitato a giocare a Bergamo, il club di Percassi aveva inizialmente indicato Reggio Emilia come sede del suo esordio nell'Europa che conta. Adesso la svolta milanese, con il benestare di nerazzurri e rossoneri.

Quella che sta per cominciare sarà una stagione storica per l'Atalanta, che grazie al terzo posto conquistato al termine dell'ultimo campionato di Serie A ha centrato una storica quanto meritatissima qualificazione in Champions League. La banda di Gasperini vuole mostrare anche all'Europa che conta il gioco scintillante che le ha permesso di diventare una solida realtà del nostro calcio, ma per farlo avrà bisogno di un palcoscenico adatto.

Il più indicato, soprattutto per ragioni identitarie, era naturalmente lo stadio di casa, dove l'Atalanta ha costruito il suo sogno europeo: l'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo però non ha i requisiti necessari per rispettare gli standard imposti dalla UEFA nonostante procedano spediti i lavori di ristrutturazione dal valore di 40 milioni di euro che trasformeranno lo stadio attuale nella Gewiss Arena, il tempio del futuro per il club orobico.

Il debutto in Champions League dell'Atalanta andrà dunque in scena in un altro impianto. Ma quale? Inizialmente il club di Percassi aveva indicato come sede delle sue gare europee il Mapei Stadium di Reggio Emilia, che già aveva ospitato Gasperini e i suoi nel corso delle ultime esperienze in Europa League, ma il numero uno degli orobici avrebbe adesso avanzato l'ipotesi di utilizzare il ben più grande e rinomato stadio di San Siro, sede abituale di Milan e Inter che sembrerebbero avere già dato parere favorevole così come lo stesso comune di Milano.

Al termine della Serie A 2018/2019 l'Atalanta ha centrato un terzo posto che le è valso la prima qualificazione in Champions League della sua storia.

A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che spiega come la risposta ufficiale di Inter e Milan sia attesa entro mercoledì ma che secondo numerose indiscrezioni nerazzurri e rossoneri non avrebbero motivo di opporsi alla richiesta dell'Atalanta. I lavori che riguardano l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'Atleti Azzurri d'Italia costeranno al club 40 milioni di euro e termineranno nel 2022.

Prima di questa data l'impianto, che per ragioni commerciali sarà poi denominato Gewiss Arena, potrebbe riuscire a raggiungere i requisiti richiesti dalla UEFA per ospitare le gare europee e che riguardano infrastrutture, terreno di gioco, seggiolini e parterre. Quello che però è certo è che ciò non accadrà nel corso di questa stagione, motivo per cui l'Atalanta si è già rassegnata a esordire nell'Europa dei grandi lontana da Bergamo.