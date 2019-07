Le due pretendenti al titolo si incontreranno a novembre e ad aprile, quando mancheranno sei giornate alla fine del campionato. Nel turno inaugurale bavaresi con l'Hertha Berlino e gialloneri contro l'Augsburg.

0 condivisioni

di Paolo Gaetano Franzino - 09/07/2019 17:28 | aggiornato 09/07/2019 17:49

Si alza il sipario sul campionato tedesco. La nuova stagione si è aperta ufficialmente con la composizione del calendario Bundesliga 2019/2020, che oltre alle partite della prossima stagione ha portato con sé pure le prime polemiche. Come quelle del direttore sportivo del Borussia Dortmund Marc Zorc, accortosi delle sei trasferte che i gialloneri dovranno disputare dopo altrettanti incontri nella fase a gironi di Champions League (nello stesso periodo il Bayern Monaco giocherà sei volte in casa). La Bundesliga inizierà venerdì 16 agosto col match tra i campioni in carica del Bayern Monaco e l'Hertha Berlino, in programma alle ore 20.30 in un'Allianz Arena strapiena, visto il sold out per tutte le gare della prossima stagione comunicato dalla società bavarese.

Anche il Borussia Dortmund comincerà la stagione in casa, ma contro l'Augsburg. L'altro match clou della prima giornata è quello tra Borussia Mönchengladbach e Schalke. Sarà un turno inaugurale sulla carta ostico per le tre neopromosse: il Paderborn affronterà il Bayer Leverkusen, al Colonia toccherà il Wolfsburg, mentre l'Union Berlino esordirà nella massima serie contro il Lipsia del nuovo tecnico Julian Nagelsmann. A completare il programma: Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Friburgo-Mainz e Werder Brema-Fortuna Düsseldorf.

L'ampio gap che ha separato negli ultimi anni Bayern Monaco e Borussia Dortmund sembra ora essere notevolmente diminuito. Pur avendo vinto lo scorso campionato, la formazione di Niko Kovac sta vivendo un periodo di rinnovamento, come dimostrato dagli addii di Robben, Ribery, James Rodriguez, Rafinha e Hummels e dagli acquisti di Pavard, Lucas Hernandez e Arp. Al contrario il Dortmund, salutato Pulisic, ha migliorato la qualità della rosa con gli innesti di Brandt, Schulz, Thorgan Hazard e del già citato Hummels. Vedremo cosa accadrà da qui al 2 settembre, quando suonerà il gong di un calciomercato che ha già regalato diversi colpi interessanti, vedi Demirbay e Diaby al Bayer Leverkusen, Kabak allo Schalke o Hannes Wolf al Lipsia. L'impressione è che saranno le solite due a giocarsi la Meisterschale. Bayern Monaco e Borussia Dortmund si incontreranno all'11° giornata, nel secondo weekend di novembre all'Allianz e nel primo di aprile al Westfalenstadion, quando mancheranno sei partite alla fine del campionato. Non saranno gli unici incroci stagionali tra le due formazioni, che già il prossimo 3 agosto si sfideranno per la Supercoppa di Germania. Entriamo nel dettaglio del calendario Bundesliga 2019/2020.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: ricomincia la sfida

Calendario Bundesliga 2019-2020: le date delle 34 giornate

Il calendario Bundesliga non ha riservato ai bavaresi un inizio di torneo facilissimo, viste le prime due trasferte contro Schalke e Lipsia. A parte questi due incontri, comunque, la squadra di Kovac non dovrebbe trovare intoppi fino allo scontro con l'Eintracht, in programma sette giorni prima del big match con i gialloneri. Che quando si presenteranno all'Allianz Arena avranno già affrontato Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Borussia Mönchengladbach, Schalke e Wolfsburg. Nel turno conclusivo, il 16 maggio, il Bayern andrà in casa del Wolfsburg, mentre il Dortmund ospiterà l'Hoffeheim. Tra le partite chiave sottolineate dal sito ufficiale della Bundesliga compaiono pure Lipsia-Bayern alla 4° giornata, Schalke-Borussia Dortmund all'8° e Borussia Dortmund-Lipsia alla penultima, nonché il Derby del Reno tra Colonia e Borussia Mönchengladbach (4° giornata) e la stracittadina di Berlino tra Hertha e Union (10° giornata). Calendario Bundesliga, ecco le 34 giornate:

1° giornata (andata: 16-18 agosto; ritorno: 17-20 gennaio)

Bayer Leverkusen-Paderborn

Bayern Monaco-Hertha Berlino

Borussia Dortmund-Augsburg

Borussia Mönchengladbach-Schalke 04

Eintracht Francoforte-Hoffenheim

Friburgo-Mainz

Union Berlino-Lipsia

Werder Brema-Fortuna Düsseldorf

Wolfsburg-Colonia

2° giornata (andata: 23-25 agosto; ritorno: 24-27 gennaio)

Augsburg-Union Berlino

Colonia-Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf-Bayer Leverkusen

Hertha Berlino-Wolfsburg

Hoffenheim-Werder Brema

Lipsia-Eintracht Francoforte

Mainz-Borussia Mönchengladbach

Paderborn-Friburgo

Schalke 04-Bayern Monaco

3° giornata (andata: 30 agosto-1 settembre; ritorno: 31 gennaio-3 febbraio)

Bayer Leverkusen-Hoffenheim

Bayern Monaco-Mainz

Borussia Mönchengladbach-Lipsia

Eintracht Francoforte-Fortuna Düsseldorf

Schalke 04-Hertha Berlino

Union Berlino-Borussia Dortmund

Werder Brema-Augsburg

Wolfsburg-Paderborn

4° giornata (andata: 13-15 settembre; ritorno: 7-10 febbraio)

Augsburg-Eintracht Francoforte

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Colonia-Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf-Wolfsburg

Hoffenheim-Friburgo

Lipsia-Bayern Monaco

Mainz-Hertha Berlino

Paderborn-Schalke 04

Union Berlino-Werder Brema

5° giornata (andata: 20-23 settembre; ritorno: 14-17 febbraio)

Bayer Leverkusen-Union Berlino

Bayern Monaco-Colonia

Borussia Mönchengladbach-Fortuna Düsseldorf

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

Friburgo-Augsburg

Hertha Berlino-Paderborn

Schalke 04-Mainz

Werder Brema-Lipsia

Wolfsburg-Hoffenheim

6° giornata (andata: 27-29 settembre; ritorno: 21-24 febbraio)

Augsburg-Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund-Werder Brema

Colonia-Hertha Berlino

Fortuna Düsseldorf-Friburgo

Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach

Lipsia-Schalke 04

Mainz-Wolfsburg

Paderborn-Bayern Monaco

Union Berlino-Eintracht Francoforte

7° giornata (andata: 4-6 ottobre; ritorno: 28 febbraio-2 marzo)

Bayer Leverkusen-Lipsia

Bayern Monaco-Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach-Augsburg

Eintracht Francoforte-Werder Brema

Friburgo-Borussia Dortmund

Hertha Berlino-Fortuna Düsseldorf

Paderborn-Mainz

Schalke 04-Colonia

Wolfsburg-Union Berlino

8° giornata (andata: 18-20 ottobre; ritorno: 6-9 marzo)

Augsburg-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach

Colonia-Paderborn

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf-Mainz

Hoffenheim-Schalke 04

Lipsia-Wolfsburg

Union Berlino-Friburgo

Werder Brema-Hertha Berlino

9° giornata (andata: 25-27 ottobre; ritorno: 13-16 marzo)

Bayer Leverkusen-Werder Brema

Bayern Monaco-Union Berlino

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte

Friburgo-Lipsia

Hertha Berlino-Hoffenheim

Mainz-Colonia

Paderborn-Fortuna Düsseldorf

Schalke 04-Borussia Dortmund

Wolfsburg-Augsburg

10° giornata (andata: 1-3 novembre; ritorno: 20-22 marzo)

Augsburg-Schalke 04

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund-Wolfsburg

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco

Fortuna Düsseldorf-Colonia

Hoffenheim-Paderborn

Lipsia-Mainz

Union Berlino-Hertha Berlino

Werder Brema-Friburgo

11° giornata (andata: 8-10 novembre; ritorno: 3-6 aprile)

Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach-Werder Brema

Colonia-Hoffenheim

Friburgo-Eintracht Francoforte

Hertha Berlino-Lipsia

Mainz-Union Berlino

Paderborn-Augsburg

Schalke 04-Fortuna Düsseldorf

Wolfsburg-Bayer Leverkusen

12° giornata (andata: 22-24 novembre; ritorno: 11-13 aprile)

Augsburg-Hertha Berlino

Bayer Leverkusen-Friburgo

Borussia Dortmund-Paderborn

Eintracht Francoforte-Wolfsburg

Fortuna Düsseldorf-Bayern Monaco

Hoffenheim-Mainz

Lipsia-Colonia

Union Berlino-Borussia Mönchengladbach

Werder Brema-Schalke 04

13° giornata (andata: 29 novembre-2 dicembre; ritorno: 17-20 aprile)

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach-Friburgo

Colonia-Augsburg

Hertha Berlino-Borussia Dortmund

Hoffenheim-Fortuna Düsseldorf

Mainz-Eintracht Francoforte

Paderborn-Lipsia

Schalke 04-Union Berlino

Wolfsburg-Werder Brema

14° giornata (andata: 6-8 dicembre; ritorno: 24-27 aprile)

Augsburg-Mainz

Bayer Leverkusen-Schalke 04

Borussia Dortmund-Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco

Eintracht Francoforte-Hertha Berlino

Friburgo-Wolfsburg

Lipsia-Hoffenheim

Union Berlino-Colonia

Werder Brema-Paderborn

15° giornata (andata: 13-15 dicembre; ritorno: 2-4 maggio)

Bayern Monaco-Werder Brema

Colonia-Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf-Lipsia

Hertha Berlino-Friburgo

Hoffenheim-Augsburg

Mainz-Borussia Dortmund

Paderborn-Union Berlino

Schalke 04-Eintracht Francoforte

Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach

16° giornata (andata: 17-18 dicembre; ritorno: 9 maggio)

Augsburg-Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen-Hertha Berlino

Borussia Dortmund-Lipsia

Borussia Mönchengladbach-Paderborn

Eintracht Francoforte-Colonia

Friburgo-Bayern Monaco

Union Berlino-Hoffenheim

Werder Brema-Mainz

Wolfsburg-Schalke 04

17° giornata (andata: 20-22 dicembre; ritorno: 16 maggio)