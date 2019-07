Inter, Nainggolan piace in Cina: in arrivo offerte per il Ninja

In cima alla lista c'è Emiliano Rigoni, argentino ex Atalanta per cui è stata già presentata un'offerta allo Zenit. Piace anche Yakou Meité, attaccante classe 1996 in forza Reading e formatosi nelle giovanili del PSG. Viene valutato circa 8 milioni di euro.

Classe 1992, 27 anni, il difensore colombiano arriverà alla corte di Eusebio Di Francesco dal Valencia in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Non solo Murillo, i blucerchiati stanno lavorando anche a un attaccante esterno.

La Sampdoria è vicinissima all'acquisto di un difensore che in Italia abbiamo visto con la maglia dell'Inter. Si tratta di Jeison Murillo, che nell'ultima stagione si è diviso tra Valencia e Barcellona collezionando appena 562' in 7 presenze.

