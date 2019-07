Venerdì potrebbe essere il giorno delle visite mediche per il 23enne, che firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione più bonus e diverrà così il nuovo pilastro difensivo della nuova Roma di Paulo Fonseca. Una trattativa, questa, che ricorda quella per Bryan Cristante, passato anche lui da Bergamo a Roma nella scorsa estate.

Il direttore sportivo dei giallorossi, Gianluca Petrachi, sta per chiudere con il club bergamasco un'operazione in prestito con obbligo di riscatto da 25 milioni di euro (21 di parte fissa più 4 di bonus da dividere tra prestito e riscatto, pagabili in 5 anni).

La Roma sta per acquistare il sostituto di Kostas Manolas , finito al Napoli di Carlo Ancelotti per 36 milioni di euro. Nelle prossime ore dovrebbe infatti arrivare nella Capitale Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta classe 1996 che nell'ultima stagione ha brillato collezionando 35 presenze, 6 gol e 1 assist.

