Accelerata nella trattativa, gli azzurri incontrano il procuratore Jorge Mendes prima di trattare col Real Madrid. Florentino chiede sempre 42 milioni di euro e dice no al prestito.

09/07/2019

Il Napoli si muove per James Rodriguez. Dopo i primi interessamenti e il successivo inserimento dell’Atletico Madrid, gli azzurri passano al pratico. Il ds Cristiano Giuntoli è volato a Madrid per trattare con il Real. Il colombiano è l’obiettivo numero uno del calciomercato.

Carlo Ancelotti lo vuole, vede in lui il giocatore ideale per fare il definitivo salto di qualità. Lo ha già allenato, è una sua specifica richiesta. La dirigenza allora ha deciso di accelerare in queste ore per provare a chiudere l’affare.

Il blitz di Giuntoli sarà utile per dare una svolta alla trattativa e allontanare l’Atletico. In Spagna c’è anche l’agente di James, Jorge Mendes. Seduti ad un tavolo si tratta per il sì definitivo. Il ds del Napoli spera di ritornare con l’affare chiuso.

Napoli, Giuntoli in missione a Madrid: obiettivo James Rodriguez

Napoli, per James ora si fa sul serio: Giuntoli vola a Madrid

Il Napoli è pronto all’affondo definitivo per James Rodriguez. L’accelerata c’è stata, il ds Giuntoli è volato a Madrid dopo aver sentito le voci di un possibile interessamento dell’Atletico del Cholo Simeone. Il dirigente ha incontrato Jorge Mendes, procuratore del colombiano. La situazione si potrebbe risolvere nel giro di 24-48 ore. Ma c’è da convincere soprattutto Florentino Perez. Il numero uno del Real Madrid ha l’intenzione di fare cassa dopo aver speso 300 milioni circa in questi primi giorni di mercato. Via James per non meno di 42 milioni, ma senza fretta, perché i conti del club sono comunque in ordine. Ecco perché sarà difficile trattare con lui.

Napoli, James Rodriguez con la Colombia: ha già detto sì agli azzurri

Il Napoli da parte sua ha il sì del giocatore. L’offerta ai blancos, invece, per ora non è ritenuta sufficiente: 10 milioni di euro per il prestito oneroso, una formula poco convincente per Florentino. Tra i due club è in corso una partita a scacchi. Ma Giuntoli in Spagna può sbloccare il tutto. L’allenatore Ancelotti, in ritiro con la squadra a Dimaro, aspetta buone notizie. Dopo il suo primo anno al Napoli, vuole giocatori importanti per fare il salto di qualità. James Rodriguez è l’obiettivo numero uno. A breve la trattativa può avvicinarsi alla chiusura. Tutti sperano.