Stallo Juventus-Ajax per De Ligt, Raiola lavora per trovare l'accordo

Juventus, futuro in bilico per Mandzukic: lui vuole restare

Calciomercato, per Icardi la Juventus non ha fretta e aspetta i saldi

Ritengo una vergogna il fatto che alcune persone si limitino a criticare Paul senza avere le giuste informazioni. Sono anche dispiaciuto nel prendere atto che la società non abbia preso una posizione in merito

Tutti all'interno del Manchester United - ha proseguito Raiola - sono consapevoli della volontà di Paul di andare via , stiamo lavorando per questo

Paul non ha fatto nulla di sbagliato, è stato rispettoso e professionale in ogni momento e la società conosce le sue intenzioni da tempo

Solskjaer lo ha convocato per la tournée australiana del Manchester United, ma il suo futuro resta fortemente in bilico. Paul Pogba non sa ancora con certezza quale maglia indosserà nella prossima stagione. Della sua situazione intanto ha parlato Mino Raiola, agente che ne cura gli interessi:

