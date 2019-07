Il centrocampista si allena in ritiro ma è totalmente fuori dal progetto. In Cina ci sono due club interessati: il Dalian Yifang e lo Shanghai Shenhua.

di Francesco Maria Bizzarri - 09/07/2019 12:18 | aggiornato 09/07/2019 12:22

Gliel'hanno detto chiaro e tondo: "Sei fuori dal nuovo progetto sportivo". Finisce in questo modo l’avventura di Radja Nainggolan all’Inter. Il nuovo tecnico Conte, dopo aver parlato con la dirigenza nerazzurra, ha preso la decisione definitiva. Ora il Ninja cerca squadra nonostante sia partito in ritiro con il resto dei compagni.

Sul tavolo ci sono due ipotesi che porterebbero alla Chinese Super League. La prima è quella del Dalian Yifang del nuovo tecnico Rafa Benitez, la seconda quella dello Shanghai Shenhua che ha appena acquistato El Shaarawy.

Nainggolan in vendita, per ora si registrano solo ipotesi all’estero. Nessuna offerta concreta, solo interessamenti. E la sorella del centrocampista ammette tutta la delusione dopo le parole di Marotta e parla di estero come possibile destinazione.

Inter, Nainggolan interessa in Cina: idea estera per il Ninja

Inter, quale futuro per Nainggolan? Forse in Cina…

Si allena con l’Inter, ma di fatto è un giocatore con le valigie pronte. Dopo un solo anno, finisce l’avventura all’Inter di Radja Nainggolan. È in ritiro con i compagni a Lugano, ma sia lui che Icardi sono due esuberi. L’allenatore Conte glielo ha ribadito, ricordando la linea societaria dettata da Marotta. I due si allenano in maniera differenziata e non saranno della partita domenica contro il Lugano per la prima amichevole estiva.

Il belga può andare all’estero, ci sono due squadre che potrebbero essere interessate a lui: il Dalian Yifang (che a centrocampo può vantare già l’ex Napoli Hamsik) e lo Shanghai Shenhua di El Shaarawy. Nessuna offerta, ma potrebbero arrivare. Sicuramente ghiotte visto che i cinesi sono pronti a ricoprire d'oro qualsiasi giocatore di un certo livello. All’estero dunque potrebbe essere il futuro del Ninja. Anche la sorella Riana, ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ha aperto a questa possibilità:

Andrà via da Milano, ma al momento non c’è una squadra in vantaggio per accaparrarselo. Potrebbe essere intrigato anche da una proposta all’estero. Sono legatissima a lui, al momento però nemmeno a me ha ancora detto in quale squadra vorrebbe andare

Inter, Nainggolan può finire in Cina: attesa per le offerte

I cinesi devono agire con una certa fretta, lì il mercato chiuderà il prossimo 31 luglio. Nainggolan aspetta in Svizzera, valuterà le proposte, si farà ricoprire d’oro. Con un cruccio: aver terminato la sua avventura nerazzurra nel peggiore dei modi dopo un solo anno.