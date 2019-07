Il tecnico vuole avere il centrocampista prima possibile e Marotta lo sta accontentando: trovato l'accordo col Cagliari sulla base di 45 milioni. Da definire le condizioni.

di Alberto Casella - 09/07/2019 10:17 | aggiornato 09/07/2019 10:22

L'altro giorno, alla sua prima uscita ufficiale da allenatore dell'Inter, Antonio Conte si era presentato caricato a molla, pronto a cominciare la nuova avventura e determinato a dare alla squadra quella scossa per la quale è stato chiamato dalla dirigenza, dopo anni nei quali le soddisfazioni hanno latitato anche troppo. Un bel rinforzo di mercato, insomma.

Il tecnico, che arriva da un anno sabbatico dopo la chiusura anticipata della sua esperienza al Chelsea, scalpita: dal 2011, l'anno in cui è approdato alla Juventus, ha sempre portato a casa almeno un trofeo di club - che 4 volte su 5 è stato il titolo nazionale - e quando ha guidato la Nazionale a Euro 2016 è stato comunque capace di entusiasmare. E qui non vuole mancare alla tradizione.

Per questo non vede l'ora di avere a disposizione tutti gli uomini che nelle sue intenzioni dovranno disputare una grande stagione, il suo è un bisogno quasi fisico di trasmettere il suo entusiasmo, la sua voglia di vincere, i suoi dettami tattici e comportamentali. Ma per farlo, lo ha detto, vuole avere al più presto a disposizione anche i rinforzi di mercato concordati con la società.

Calciomercato Inter: trovato l'accordo per Barella

Calciomercato Inter: accordo per Barella

Conte l'ho scelto io, ha detto Beppe Marotta, e proprio l'amministratore delegato nerazzurro sente ora il "peso" di accontentare il tecnico. L'occasione gli si è presentata ieri sotto la forma dell'assemblea di Lega. A Milano, infatti, erano presenti tutti i dirigenti dei club di Serie A e allora ecco che Inter e Cagliari hanno approfittato per incontrarsi e provare a sciogliere il tormentone della loro estate: Nicolò Barella.

I nerazzurri, forti della volontà del giocatore di lavorare con Conte, avevano raggiunto fin da giugno un accordo con i sardi sulla base di 36 milioni più 4 bonus ma poi l'offerta della Roma - 35 milioni più Defrel, cioè circa 50 complessivi - aveva rallentato l'affare. Ma il giocatore ha scelto e ieri finalmente anche i due club hanno trovato l'accordo sulla base di 45 milioni. Adesso si tratta solo di lavorare per trovare la formula giusta che possa permettere all'Inter di dilazionare i pagamenti - il Fair Play Finanziario non è mica tramontato - e magari accordarsi, sarebbe la soluzione più gradita all'Inter, per un prestito iniziale con obbligo di riscatto. Dopo Godin, Sensi e Lazaro, dunque, in nerazzurro arriva anche Nicolò Barella: l'Inter di Antonio Conte prende forma.