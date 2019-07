L'argentino è ormai da tempo un separato in casa all'Inter che però non intende svenderlo ai rivali. Escluso lo scambio con Dybala, i bianconeri attenderanno gli ultimi giorni di mercato per affondare il colpo.

0 condivisioni

di Simone Cola - 09/07/2019 14:49 | aggiornato 09/07/2019 14:53

Dopo aver sconvolto il calciomercato mondiale con l'acquisto di Cristiano Ronaldo nell'estate 2018, la Juventus rischia di ripetersi a distanza di 12 mesi con un colpo che potrebbe non avere lo stesso clamore mediatico di quello che portò CR7 in Italia ma che sposterebbe non di poco gli equilibri della Serie A. I bianconeri hanno infatti messo da tempo gli occhi su Mauro Icardi, in uscita dall'Inter e - nonostante l'ultima stagione vissuta sotto tono - tra i migliori centravanti in circolazione.

Almeno questo è il parere del ds juventino Fabio Paratici, che stima Icardi dai tempi della Sampdoria e sembrerebbe deciso a portarlo a Torino in questa sessione di calciomercato. Tempistiche e modalità saranno però lunghe e complicate, almeno secondo Tuttosport che spiega come l'eventuale scambio tra argentini che avrebbe portato Paulo Dybala all'Inter, proposto da quest'ultima, sia stato rifiutato con decisione dalla dirigenza della Juventus.

Dybala non lascerà Torino, questa è l'intenzione del club maturata dopo un confronto tra il giocatore e Maurizio Sarri avvenuto a pochi giorni dal raduno fissato per mercoledì 10 luglio. Nei piani del nuovo allenatore la Joya avrà un posto importante, da titolare e molto più vicino alla porta di quanto non avveniva con Massimiliano Allegri. Potrebbe essere lui, con Cristiano Ronaldo, a formare il tridente che verrebbe completato proprio da Mauro Icardi.

Dopo averla affrontata da avversario per anni Mauro Icardi potrebbe davvero trasferirsi alla Juventus in questa finestra di mercato.

Calciomercato, ecco la strategia di Paratici per arrivare a Icardi

Maurito è seguito anche dal Napoli, che però come la Juventus fino ad adesso si è limitato a dei sondaggi senza lanciare una vera e propria offensiva. Questa arriverà presumibilmente soltanto negli ultimi giorni di mercato, quando l'Inter avrà necessità di vendere l'argentino e il prezzo scenderà, e per quanto riguarda i bianconeri campioni d'Italia sicuramente dopo la cessione di Mandzukic e Higuain.

I due non rientrano nei piani della Juventus, ma la loro presenza in rosa e i loro ingaggi importanti bloccano Paratici dal compiere qualsiasi operazione importante in entrata almeno per quanto riguarda l'attacco. Il ds bianconero, forte del gradimento di Icardi, proverà l'affondo con l'Inter dell'ex collega Marotta soltanto quando lo riterrà opportuno, quando cioè l'Inter capirà di non avere molte alternative se non quella di tenersi un giocatore che è già stato dichiarato fuori dal progetto di Conte.

Icardi alla Juventus si può fare, dunque, ma a quale prezzo? I 110 milioni con cui l'argentino veniva valutato un anno fa, e che continuano a rappresentare il prezzo della clausola per l'estero, sono ormai un lontano ricordo: l'Inter se ne rende conto e vorrebbe liberarsi del bomber ed ex capitano per circa 70 milioni, Paratici è convinto di poter spuntare un prezzo ancor più vantaggioso. È un intreccio di mercato che intriga e farà discutere, legato a una serie di incastri che se però si dovessero verificare potrebbero letteralmente ridisegnare in favore dei campioni d'Italia gli equilibri della Serie A 2019/2020.