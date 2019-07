Rocco Commisso blinda per l'ennesima volta Federico Chiesa. Il presidente della Fiorentina ha preso parola negli USA, ai microfoni di Radio SiriousXM, e ha ribadito un concetto già espresso a più riprese da quando ha acquistato la società viola:

Chiesa rimarrà con la Fiorentina per almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di contrattuale o di altro di cui non sono a conoscenza. Ma non credo. Mi è stato assicurato che non c'è stato alcun precedente accordo