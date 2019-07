I viola sono alla ricerca di un profilo di spessore ed esperienza in attacco da affiancare a Simeone: proposto il Chicharito, che ha ancora un anno di contratto con il West Ham, l'alternativa è El Pipa del Boca.

Non poche attese circondano il calciomercato della Fiorentina di Rocco Commisso, il nuovo proprietario del club viola che dopo proclami altisonanti sembra intenzionato a passare ai fatti. Già nel corso di questa settimana, per il Corriere dello Sport, Daniele Pradè potrebbe muoversi per un calciatore dal profilo internazionale, un attaccante di spessore ed esperienza per alimentare l'entusiasmo di una tifoseria che ha accolto con favore la nuova proprietà ma adesso vuole sentire che l'aria è cambiata davvero.

I nomi in ballo sono due, entrambi molto interessanti: si tratta del 31enne Chicharito Hernandez, un passato anche nel Real Madrid e nel Manchester United e totem della Nazionale messicana, e del 29enne Dario Benedetto detto El Pipa, una carriera che ha visto un'esplosione tardiva nel Boca Juniors di cui adesso è un punto fermo e che ha trascinato a suon di gol a due titoli nazionali e alla doppia finale di Coppa Libertadores persa contro il River Plate.

I due attaccanti sudamericani piacciono non poco al nuovo direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, che nel corso della settimana appena cominciata potrebbe muovere i fili per portare uno dei due in riva all'Arno e che allo stesso tempo deve cercare di vendere: il primo obiettivo di calciomercato del club toscano resta infatti quello di smaltire la rosa monstre ereditata dalla precedente gestione, che come detto dal dirigente vedrà restare appena 15 dei 75 calciatori attualmente sotto contratto. Tra questi dovrebbe rientrare il centravanti Giovanni Simeone, a cui sarà affiancato appunto un attaccante di esperienza.

L'alternativa al Chicharito Hernandez è l'argentino Dario Benedetto: emerso in Messico, si è consacrato al Boca Juniors dove gioca dal 2016.

Calciomercato, la Fiorentina sfoglia la margherita: Pipa o Chicharito?

La permanenza a Firenze del Cholito Simeone però è data tutt'altro che per scontata da un altro esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che sottolinea invece come l'arrivo di uno tra Hernandez e Benedetto sarebbe legato alla cessione del giovane figlio d'arte, prelevato dal Genoa nel 2017 per 17 milioni di euro e autore di 22 gol in due stagioni decisamente da dimenticare per il club viola. Il dubbio rimane e verrà sciolto nelle prossime settimane, anche se la sensazione è che difficilmente arriverà un'offerta importante per l'argentino.

Javier Hernandez, detto El Chicharito, è un punto fermo del Messico - con cui ha giocato più di 100 gare segnando oltre 50 gol - e a 31 anni si trova a un anno di scadenza dal contratto che lo lega al West Ham, con cui nell'ultima stagione è sceso in campo 25 volte segnando 7 gol. Emerso nel Guadalajara, è arrivato in Europa nel 2010 quando è stato acquistato dal Manchester United, club in cui è rimasto 4 stagioni. Le prestazioni in Inghilterra sono state buone ma non eccezionali, il successivo trasferimento in prestito al Real Madrid un buco nell'acqua, quindi sono arrivati due anni positivi al Bayer Leverkusen e altri due in chiaroscuro al West Ham.

Decisamente più lineare la carriera di Dario Benedetto, segnato in gioventù dalla morte della madre colta da un malore mentre assisteva a una gara del figlio. Abbandonato per questo il calcio, il Pipa ci ripensò iniziando un percorso che lo ha visto sgomitare per cercare spazio tra Arsenal Sarandí, Defensa y Justicia e Gimnasia Jujuy. L'affermazione definitiva arriva in Messico, prima con la maglia del Club Tijuana e poi con quella dell'America, quindi nel 2016 il ritorno in patria per vestire la prestigiosa maglia del Boca Juniors con cui sono arrivati gol e consacrazione. 29 anni, non ha mai giocato al di fuori del Sud America:in Nazionale appena 5 gare senza gol.

Entrambe le trattative possono decollare a prezzi piuttosto contenuti: Hernandez non sembra rientrare nei piani del West Ham in vista della prossima stagione, cerca una nuova sistemazione e la Serie A sarebbe destinazione gradita, Benedetto vuole invece mettersi alla prova in Europa e ha strappato la promessa del presidente del Boca Angelici che in caso di offerta che faccia contenti tutti potrà lasciare la Bombonera. Per vedere se uno dei due arriverà davvero in riva all'Arno, pronto a rilanciare le ambizioni di Firenze e della Fiorentina, non resta che attendere.