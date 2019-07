Lampard vuole valutare il giocatore in ritiro, ma probabilmente darà l'ok al Chelsea per cederlo. Leonardo lo vuole a Parigi, ma su di lui ci sono anche Red Devils e Arsenal.

Ci ha messo un po', ma alla fine si è imposto. Tiémoué Bakayoko è diventato fondamentale per il Milan nel corso dell'ultima stagione. Questo benché a inizio anno giocasse poco. Nemmeno una partita da titolare nelle prime 10 giornate di campionato. Appena 88 minuti totali. Poco, pochissimo, ma poi ha sfruttato lo spazio dovuto all'infortunio di Lucas Biglia per prendersi la maglia da titolare e non uscire più dal campo. Ma a causa di qualche problema all'interno dello spogliatoio e di un diritto di riscatto particolarmente alto (35 milioni), il Milan ha deciso di non confermarlo. Ora però il francese è al centro di altre trattative di calciomercato.

Al momento Bakayoko è a tutti gli effetti un giocatore del Chelsea. I Blues però hanno deciso di cederlo. E di offerte di calciomercato ne stanno arrivando diverse. Stando a quanto riportato da da RMC Sport, infatti, il PSG ha intenzione di prendere un centrocampista dopo la partenza di Adrien Rabiot, passato a parametro zero alla Juventus. Il club parigino deve rimpinguare la mediana. Il direttore sportivo dei campioni di Francia è Leonardo, che ha conosciuto Bakayoko nell'ultima stagione, quando entrambi erano al Milan.

C'è stima reciproca, c'è spazio per lui nella rosa del PSG. Leonardo ha già contattato l'entourage del giocatore per sondarne la disponibilità al trasferimento. Nelle scorse settimane Bakayoko ha ammesso di sognare di giocare nel suo paese, nel suo campionato e nella sua Parigi (dove è nato). Per questo il club francese può effettivamente chiudere la trattativa piuttosto in fretta.

Il PSG però deve stare attento. Su Bakayoko ci sono infatti anche altri top club europei. Il centrocampista ex Milan piace molto in Premier League: lo seguono con particolare interesse anche l'Arsenal e il Manchester United. Specie i Red Devils sembrano voler fare sul serio: potrebbero infatti perdere sia Pogba che Matic, e Bakayoko sarebbe un'ottima alternativa.

Il Manchester United è pronto a intavolare una trattativa di calciomercato con il Chelsea per il francese, ma i Blues hanno chiesto tempo. Bakayoko si sta infatti allenando agli ordini di mister Frank Lampard che vorrebbe avere un po' di tempo per valutarlo prima di vederlo partire. L'addio di Bakayoko resta probabile, ma in società non vogliono forzarne la cessione senza l'ok del tecnico. Servirà un po' di tempo, ma poi Tiémoué potrà imporsi nella sua nuova squadra. Che sia il PSG o il Manchester United oppure, a sorpresa, il Chelsea. Con il tempo dimostrerà il proprio valore. Esattamente come fatto con il Milan.