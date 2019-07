Wimbledon accetta le scuse: per Fognini solo una multa

Lo sfogo del tennista ligure durante il match contro Sandgren non è stato considerata "major offense".

di Redazione Fox Sports - 08/07/2019 10:05 | aggiornato 08/07/2019 16:10

"Maledetti inglesi, deve scoppiare una bomba in questo circolo". Queste le parole pronunciate da Fabio Fognini durante il match contro Tennys Sandgren perso tre set a zero e valido per il terzo turno di Wimbledon. Uno sfogo che poteva costare caro al tennista ligure, ma fortunatamente se la caverà solo con una multa.

Fabio aveva infatti immediatamente chiesto scusa: "C'era molta frustrazione in quel momento, se è successo qualcosa e qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa", aveva detto subito dopo la partita. Le sue scuse sono state accettate da Richard Lewis, amministratore delegato dell'All England Club:

Ho apprezzato le scuse di Fognini, sono cose che possono succedere nei momenti più concitati delle partite, soprattutto quando sei in svantaggio. È stata una frase molto sfortunata, ma Fabio è stato bravo a scusarsi subito. Non sarei sorpreso se alla fine ricevesse una piccola multa, la terremo sicuramente in considerazione, ma intanto accettiamo le sue scuse

Le parole pronunciate da Fognini non sono state considerate "major offense" e quindi se la caverà con una multa (circa 3mila dollari) e non sarà escluso per due Slam consecutivi.