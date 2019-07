Il primo obiettivo del nuovo allenatore dei giallorossi è riportare la squadra nell'Europa che conta.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 08/07/2019 16:25 | aggiornato 08/07/2019 16:30

Paulo Fonseca si è presentato ufficialmente, la Roma ha conosciuto la sua nuova guida. Il tecnico portoghese ha le idee chiare e tanta fame, pronto per iniziare questa nuova avventura in Serie A.

Al suo fianco il direttore sportivo Petrachi, che l'ha voluto fortemente in panchina e ha speso tante belle parole nei suoi confronti pochi giorni fa nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Questa volta è stato il turno dell'allenatore:

Sono molto felice di essere qui e di lavorare in questa città e squadra meravigliosa. Sto studiando per parlare presto in italiano. Per ora in portoghese… Come sarà la mia Roma? Prima di tutto sarà la Roma di tutti, non la mia. Siamo molto motivati a costruire una squadra ambiziosa, che renda orgogliosi i nostri tifosi.

Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma

Roma, Paulo Fonseca si presenta

L'ottavo allenatore della Roma "americana", avrà la sua nuova casa all'Olimpico, uno stadio che finora ha visitato solo in qualità di avversario e con poche soddisfazioni:

Non è un grande ricordo, ma farà tutto quello che sarà in mio potere per ricreare quell’ambiente che io, mio malgrado, ho subito da avversario. Io ottavo tecnico di questa proprietà? Non mi spaventa assolutamente, non conosco la paura. Non mi piace parlare di me stesso, parlano i risultati per un allenatore. Spero che mi conoscerete per questo, per i risultati.

Riguardo il calciomercato, Fonseca assicura di lavorare in stretta sinergia con Petrachi con il fine di migliorare la squadra. Quando gli viene domandato di Higuain, però, il tecnico si chiude a riccio:

Non è mia intenzione parlare di giocatori che non sono presenti, e di operazioni che non sono state concretizzate.

In riferimento agli obiettivi, l'allenatore ha le idee chiarissime:

Il presidente non ha fissato obiettivi. Io mi pongo quello di tornare subito in Champions. Ma un’altra priorità è quella di costruire una squadra forte e coraggiosa. Voglio rendere orgogliosi i tifosi. Solo così saremo vicini a raggiungere l'obiettivo e vincere una competizione. Non voglio fare promesse, ma è una mia convinzione. Sono qui perché sono convinto di poter portare la Roma a un livello successivo. Una sfida affascinante, possiamo costruire qualcosa di speciale. Non faccio le mie scelte sulla base di motivi economici. Quando ho parlato con Gianluca (Petrachi, ndr), non ho avuto nessun dubbio.

Gianluca Petrachi, nuovo ds della Roma

Da Zaniolo e Dzeko al modulo e la fascia di capitano

Non mancano riferimenti a Zaniolo e Dzeko:

Zaniolo è un calciatore di grande talento e crediamo in lui. Qualsiasi giocatore deve meritare di far parte di questa rosa. Io credo in loro e penso si possano fare grandi cose. Ma quello che conta è la voglia di costruire qualcosa, con i giocatori che mettano i propri interessi personali dietro quelli della squadra, questo è il modo per vincere. Con Dzeko non ho parlato. Petrachi ha avuto modo di farlo. Voglio che restino solo i giocatori motivati, che hanno voglia di lottare per questo club. Questo per me è fondamentale. Ci sono giocatori che sono delle certezze per me, che sono dei pilastri del futuro. Ci vorrà un po’ di tempo prima che certi dettami vengano assimilati. Ma sono ottimista, penso che tra i giocatori che resteranno e quelli che arriveranno potremo costruire una squadra forte.

Qualche indicazione arriva pure dal modulo:

Il sistema di gioco non è la cosa più importante. Le mie squadre sono dinamiche e in campo si "sdoppiano". Poi bisogna fare conto delle caratteristiche della rosa. I giocatori che ci sono si sposano con le mie idee di gioco. Cercheremo di curare la fase difensiva, ma questo non significa che saremo una squadra difensiva. Per me la miglior difesa è avere la palla, difendere lontano dalla porta. Il gioco ora è molto più strategico, questo richiederà uno studio più approfondito dei nostri avversari. Se mi chiedete se la squadra giocherà sempre nello stesso modo, vi rispondo che la squadra giocherà in maniera strategica per battere l’avversario.

Sulla fascia di capitano: