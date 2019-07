Il neo allenatore in conferenza stampa parla del suo nuovo Milan: "Lo slogan sarà testa alta e giocare a calcio".

08/07/2019

Al Milan inizia l'era di Marco Giampaolo. Dopo aver firmato un contratto fino al 2021 nello scorso giugno, il nuovo allenatore rossonero, reduce da un triennio positivo alla Sampdoria, si presenta in conferenza stampa alla vigilia del raduno in programma a Milanello nella giornata di martedì.

Società rinnovata e un nuovo staff tecnico: comincia l'anno zero per il Milan di Paolo Maldini, Zvonimir Boban, Frederic Massara e Marco Giampaolo. L'obiettivo è quello di tornare nei primi quattro posti in classifica per qualificarsi in Champions League. Da cinque anni, infatti, il club rossonero è assente dall'Europa che conta.

Lo staff di Giampolo sarà composto dal vice Francesco Conti, i collaboratori tecnici Salvatore Foti, Fabio Micarelli e Samuele Melotto, il preparatore atletico Stefano Rapetti (ex Inter) e l'allenatore dei portieri Luigi Turci. Con loro anche Daniele Bonera, di ritorno al Milan dopo aver dato l'addio al calcio giocato al termine della passata stagione. L'ex difensore sarà probabilmente uno dei collaboratori tecnici.

Marco Giampaolo, allenatore del Milan dallo scorso 19 giugno

Milan, la conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo

Ad aprire la conferenza è Boban, che sottolinea quanto la scelta di Giampaolo sia stata facile, rapida e logica. Il croato conferma di considerare il nuovo tecnico la persona giusta per il Milan e svela di aver consigliato l'ex Sampdoria a Gazidis e Maldini.

La prima domanda per Giampaolo è un pensiero sulla sua carriera:

Il Milan è una società gloriosa, per me è una grande opportunità: penso che attraverso i sacrifici abbia meritato questa chance, ora devo dimostrarlo sul campo. Non c'è mai una fine al tuo percorso: ho affrontato cadute e risalite. Quando ho parlato con la società, i dirigenti mi hanno detto: “diffidiamo di coloro che non hanno mai sbagliato, calcisticamente parlando”. Oggi sono felice e motivato nel raccogliere questa sfida. La chiamata di Maldini è arrivata mentre ero in vacanza: cinque anni fa ho accettato la Serie C, oggi sono pronto ad accogliere questa sfida.

Cos'ha in mente di fare con questo Milan, il nuovo tecnico rossonero?

Il Milan rappresenta un senso d'appartenenza, un'identità. Gli obiettivi sono tanti, su tutti l'essere riconoscibile. Il percorso è lungo ma voglio fare tante cose. Lo slogan di Conte? Il mio sarà “testa alta e giocare a calcio”.

Sui punti cardine della sua filosofia:

Mi piacciono i giocatori affidabili, motivati e con l'ambizione di essere ricordati. Il progetto è quello di offrire uno spettacolo apprezzabile, sostenendolo con i risultati. Il Milan deve giocare per l'obiettivo massimo, ma intanto cerco di costruire un passo alla volta. Il mio primo pensiero è quello di parlare con i calciatori.

Ripartire sarà bello e difficile allo stesso tempo:

Non si può giocare bene a calcio senza calciatori di qualità. Il Milan ha diversi giocatori di qualità, sul mercato ne cercheremo altri. L'anno scorso ho sempre pensato che i rossoneri potessero essere la sorpresa del campionato. Ricordo la sfida persa contro il Napoli, in quel momento pensavo che il Milan potesse ambire a posizioni di alta classifica.

La fase di ricostruzione interessa sia il livello societario che quello sportivo. A Giampaolo si chiederanno bel gioco e risultati da Milan, anche se la squadra deve essere ancora costruita.

Ci vuole del tempo, ma la rosa è molto giovane. A questo gruppo bisognerà trasmettere le ambizioni, perché molte volte ci sono differenze sottilissimi tra primi e secondi. Maldini e Boban contribuiranno affinché cresca nei ragazzi questo tipo di responsabilità. Mi dispiace di non poter disporre su alcuni giocatori della squadra attuale fin da subito, perché voglio capire già dal principio chi possa essere più o meno funzionale.

Impossibile non parlare adesso del modulo. Sarà ancora 4-3-1-2 o cambierà qualcosa?

Devo ancora entrare dentro la pancia dei calciatori. Non partirò dal modulo ma dalle caratteristiche dei giocatori: all'inizio partiremo con una rosa ridotta e con alcuni giovani della Primavera. Sicuramente la difesa sarà a quattro, poi vedremo. Suso? Ha tanta qualità, sarà impiegato nella posizione in cui può rendere di più. Ma non voglio parlare del singolo, bensì di un gruppo di 24-25 calciatori.

Dalla mancata firma con la Juventus, quando tutto sembrava fatto, alla presentazione come nuovo tecnico del Milan: è una rivincita?

Non è una rivincita ma un percorso lungo e complicato che mi ha reso più forte.

A proposito di Juventus, il nuovo allenatore bianconero è un grande amico di Giampaolo. Sarri, come Sacchi, ha speso molte volte parole d'amore per l'ex tecnico della Sampdoria:

Con Sarri c'è amicizia, Maurizio è stato uno di quelli che ha sofferto nelle categorie inferiori prima di vincere. Gli devo molto perché è stato lui a suggerirmi alla dirigenza dell'Empoli. Sacchi il mio sponsor? Quando sei stimato da altre persone c'è un maggiore senso di responsabilità perché non puoi deluderle.

Spazio al calciomercato. Si va da Theo Hernandez ai possibili obiettivi Praet e Veretout, fino ai discorsi relativi ad André Silva e Cutrone:

Theo è un calciatore per il quale il club ha fatto una ricerca importante. È giovane e ha grande qualità, si porta dietro l'ambizione di diventare tra qualche anno uno dei migliori nel suo ruolo. Stimo Praet ma nel suo ruolo abbiamo già quattro giocatori, riguardo a Veretout dovete parlare con la dirigenza. Silva e Cutrone sono calciatori diversi per caratteristiche e devo valutarli assieme agli altri attaccanti della rosa.

Si torna sull'obiettivo stagionale:

Voglio promettere di lavorare il massimo possibile per far tornare il Milan in alto. Dovremo avere tutti questo atteggiamento. L'esclusione dall'Europa League è un dispiacere, da questo bisogna cogliere il lato positivo, ovvero quello di avere più tempo di preparare la partita successiva.

Non può mancare la domanda su Donnarumma. Giampaolo svela di avergli chiesto la maglia tre anni fa ma, come per Veretout, rimanda il discorso relativo al portiere ai dirigenti (Maldini dichiara di voler tenere il classe '99 ancora a lungo). E a proposito di dirigenti:

Cercherò di conciliare con loro le esigenze di mercato, d'altronde sono stati calciatori di altissimo livello e hanno la sensibilità per capire. Non sono stato pressante, ho chiesto un giocatore nel breve periodo per portare avanti il lavoro in maniera seria.

Il discorso si sposta sull'incontro con Allegri e sul collega Gattuso:

È un appuntamento ricorrente quello tra me, lui e Galeone. Max mi ha raccontato molte cose sul Milan, il confronto ci arricchisce. Riguardo a Gattuso, l'ho elogiato per come si è preso le sue responsabilità.

L'ultima dichiarazione è sul Milan che sarà: