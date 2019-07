Il kit away del Barça del 1979 è un classico di culto e, visto che volevamo rendere omaggio a La Masia, era perfettamente logico utilizzare una divisa del suo anno di fondazione come punto di partenza. Quello che abbiamo ottenuto è questo bellissimo design vintage, unito a tutti i vantaggi della tecnologia moderna. La Masia ha prodotto tanti giocatori iconici, è quindi un onore produrre kit per loro

Non è un caso che la Masia abbia dato al mondo così tanti grandi giocatori. La Masia è un posto speciale con una filosofia unica. Sono contento che questa nuova maglia rappresenti un omaggio per l’accademia. Quarant’anni di lavoro a La Masia sono davvero qualcosa che vale la pena celebrare

