A Lugano in ritiro ci vuole essere pure Maurito: l'argentino manda il suo messaggio sui social media.

L'amministratore delegato Beppe Marotta lo ha dichiarato fuori dal progetto tecnico dell'Inter, lo stesso ha fatto Antonio Conte, l'allenatore, allineandosi alla decisione della società. Per Mauro Icardi, però, non è ancora detta l'ultima parola. L'attaccante argentino è pronto per il braccio di ferro, l'ex capitano non ha paura di arrivare allo scontro.

La sua intenzione, infatti, è quella di continuare a fare finta di niente e allenarsi regolarmente nel ritiro nerazzurro a Lugano. E per farlo sapere, tanto per cambiare, ha utilizzato i suoi social media.

Dando un'occhiata al suo profilo Instagram, infatti, si possono vedere bene le tre foto pubblicate una dopo l'altra nel giro di pochi minuti, che viste tutte insieme danno un messaggio ben preciso e poco equivocabile: Mauro Icardi, almeno per quanto lo riguarda, si sente un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti, esattamente come tutti gli altri in ritiro insieme a lui in Svizzera.

Inter, Mauro Icardi e il suo profilo Instagram

Inter, la risposta di Icardi su Instagram

Prima un "2019" giallo scritto a caratteri cubitali su sfondo nero, poi una sua foto in posa indossando una maglia da allenamento dell'Inter e, infine, un'altra scritta sullo stesso modello della prima, ma questa volta con il testo "Lugano". Tutte e tre le immagini, poi, sono state corredate semplicemente da una bandiera svizzera.

Insomma, Mauro Icardi fa finta di niente, con quello sguardo "fisso sull'obiettivo" sembra voler sottolineare la sua determinazione e voglia di restare a prescindere dalle dichiarazioni ufficiali di nuovo allenatore e società.

In pratica, se l'Inter vorrà mandarlo via, dovrà fare i conti con questo stato delle cose (già noto del resto). "Liberarsi" di Maurito non sarà una passeggiata. Lui è pronto alla battaglia, sotto tutti i punti di vista. E come prevedibile la nuova avventura di Antonio Conte alla guida del club nerazzurro parte subito in salita, con la prima gatta da pelare.