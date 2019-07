A Chicago decide la rete di Jonathan Dos Santos. Primo titolo da ct del Tricolor per Gerardo Martino. Vittoria del torneo Concacaf per l'ottava volta su 15 edizioni.

di Luca Guerra - 08/07/2019 07:54 | aggiornato 08/07/2019 14:52

Ottava vittoria su 15 edizioni. La Gold Cup e il Messico rappresentano un binomio indissolubile e a ribadirlo è stata la notte del Soldier Field di Chicago, dove il Tricolor ha superato per 1-0 gli Usa nella finalissima dell'edizione 2019. A regalare la vittoria alla nazionale allenata dal ct Gerardo Martino è stata una rete di Jonathan Dos Santos, centrocampista dei Los Angeles Galaxy, andato a segno al 73'.

Il centro dell'ex giocatore del Barcellona ha risolto una partita equlibrata per larghi tratti, che aveva visto gli Usa partire con il piede pigiato sull'acceleratore. Testimonianze, le occasioni capitate sui piedi di Pulisic al 5' (conclusione da sinistra e ottima parata di Ochoa) e soprattutto di Altidore al 7', quando il centravanti del Toronto aveva calciato a lato con il sinistro a pochi passi da Ochoa. Unico sussulto messicano nel primo tempo, una conclusione alta di Guardado al 18'.

Nel secondo tempo il Messico ha cambiato passo, non prima di tremare per un colpo di testa di Morris respinto sulla linea da Guardado al 51'. Dopo un'iniziativa di Jimenez, chiuso al momento di calciare a rete, è arrivato il centro che ha deciso la partita: azione corale passata per i piedi di Pizarro e Jimenez, che di tacco ha servito Dos Santos al limite dell'area. Conclusione con il piede sinistro e Steffen battuto. A mettere la parola fine sulla Gold Cup 2019 è stato poi il difensore messicano Moreno, che all'87' ha liberato la sua area di rigore da un tentativo di Zardes.

Il Messico festeggia, gli Stati Uniti di Gregg Berhalter invece si fermano al palo. E perdono la possibilità di festeggiare un double di vittorie con le colleghe del calcio femminile, che poche ore prima avevano festeggiato la conquista dei Mondiali di categoria in Francia. Per la nazionale messicana la finale di Chicago ha rappresentato il completamento di un percorso quasi netto, passato per le vittorie nella fase a gironi contro Cuba (7-0), Canada (3-1) e Martinica (2-3), per il sorpasso ai calci di rigore nei quarti contro il Costa Rica dopo l'1-1 e il superamento di Haiti per 1-0 in semifinale.

Una vittoria, quella di Dos Santos e compagni, con dedica speciale: quella rivolta a Miguel Layun, laterale dei Monterrey Rayados che ha dovuto rinunciare alla competizione per vincere la partita più importante della sua vita: un tumore, diagnosticato e superato nel migliore dei modi. Protagonista del successo messicano è il "Tata" Martino, diventato ct a gennaio dopo aver guidato per due stagioni Atlanta nella Mls. Nell'ottava Gold Cup del Messico c'è la sua firma, per una finale che ha ribadito un duopolio che caratterizza la competizione dal 1991 ad oggi (prima si chiamava campionato Concacaf). Ai successi del Tricolor fanno da contraltare le sei vittorie degli Usa. Unica "intrusa" il Canada, che ha conquistato l'edizione 2000.