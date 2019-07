Juventus, futuro in bilico per Mandzukic: lui vuole restare

Juventus, futuro in bilico per Mandzukic: lui vuole restare

Nell'ultima stagione col Parma, Gobbi ha messo insieme 16 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. Oltre a quella dei ducali, in carriera ha indossato le maglie di Cagliari, Fiorentina e Chievo Verona, totalizzando 548 presenze tra tutte le competizioni e realizzando 25 gol.

Trent'anni fa finiva la mia prima stagione da calciatore, 30 anni dopo si conclude la mia carriera. È stato un viaggio meraviglioso! Grazie alla mia famiglia. Grazie a chi c’era allora e c’è anche adesso. Grazie a chi mi è stato accanto in questo viaggio, non importa quanta strada fatta assieme ma l’impronta lasciata nel mio cammino. Un abbraccio

