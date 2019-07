Stamattina lo start ufficiale a Valdebebas, Zizou dovrà gestire una rosa di 28 giocatori di cui diversi in esubero. Presto la tournèe americana.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 08/07/2019 14:31 | aggiornato 08/07/2019 14:34

Deve essere la stagione del riscatto, dopo un'annata di delusioni intervallate solo dalla conquista del Mondiale per Club. Il Real Madrid versione 2019/2020 è già passato alla storia per la sessione estiva di calciomercato più costosa della sua storia, ma ciò che interessa a Zinedine Zidane è trovare immediatamente la quadratura per tornare a vincere in Spagna e in Europa.

La settimana delle merengues è cominciata con il ritrovo di inizio stagione a Valdebebas. Il quartier generale della Casa Blanca ha accolto i calciatori al via sotto la guida di Zizou, che allo stato attuale può contare su 28 giocatori a disposizione. Di questi, 24 fanno parte della prima squadra e 4 sono aggregati dal Castilla, la seconda squadra del Real Madrid. È il primo blocco con cui lavorerà il tecnico francese, che nei prossimi giorni accoglierà anche altri elementi non ancora in gruppo.

Tra questi, ovviamente, i reduci della Copa America, che potranno beneficiare di qualche giorno di riposo in più rispetto ai compagni di squadra. Ai sudamericani si aggiungono gli altri calciatori che, più degli altri, potrebbero lasciare il Bernabeu durante questa sessione di calciomercato. Zidane accoglierà Navas, Vazquez e soprattutto Bale, anche se la loro partenza, burrascosa o meno, è già nei piani del club.

Comincia la nuova stagione del Real Madrid: come sarà la nuova squadra di Zidane?

La nuova stagione del Real Madrid: Zidane all'opera con la squadra

Zidane avrà a disposizione anche un nuovo patrimonio da 298 milioni di euro: Hazard, Rodrygo, Eder Militao, Jovic e Mendy sono gli acquisti attraverso cui il tecnico spera di invertire la rotta dopo il rientro d'urgenza della scorsa stagione, quando Lopetegui e Solari non hanno saputo dar seguito alla sua striscia di trionfi. Pur con una spesa già ingente, a questo quintetto potrebbe aggiungersi Paul Pogba: i rapporti tra Real Madrid e Manchester United potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.

Nel frattempo, le merengues sono già in partenza per la tournèe estiva in programma tra Stati Uniti e Canada. Domani alle 14:00 si partirà in direzione Montreal, ma senza chi ha giocato in Copa America e negli Europei Under 21, eccezion fatta per Jovic. La prima giornata a Valdebebas, quindi, sarà dedicata soltanto ad esami medici per chiarire la condizione fisica dei calciatori a disposizione di Zizou.

Ovviamente, non si tratta del gruppo definitivo per la stagione 2019/2020. Dopo una serie di acquisti stellari, il Real Madrid deve concentrare la propria attenzione sul mercato in uscita per snellire il monte ingaggi. Florentino Perez ha già chiare le situazioni di diversi elementi, soprattutto quelle più spinose come il caso-Bale, ma servirà trovare accordi economici vantaggiosi per tutte le parti, anche in modo da invogliare i top club a puntare sugli esuberi dei blancos.

Acquisti e cessioni hanno il fine ultimo di soddisfare le richieste tecnico-tattiche di Zizou. L'allenatore vuole una squadra più fluida nella manovra, più verticale nella fase offensiva e con una velocità di pensiero ed esecuzione che non si è vista durante la scorsa annata. Ripercorrere, in sostanza, le stagioni delle 3 Champions League consecutive, ma con interpreti diversi disposti a giostrare tra il 4-2-3-1, il 4-4-2 e il 4-3-3.

Il cammino verso la nuova stagione parte senza aspettare nessuna ulteriore decisione. L'obiettivo di Zidane è ben definito e passa dal triplo fronte composto da Liga, Copa del Rey e Champions League. L'inizio del campionato è previsto per il 16 agosto, quello del cammino europeo a metà settembre. Per la coppa nazionale, invece, bisognerà aspettare i primi turni riservati alle squadre delle categorie inferiori. Dalle parti del Bernabeu, però, sta cominciando una stagione in cui non si lascerà nulla al caso.