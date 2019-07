La prima giornata del campionato si giocherò il 24 agosto, l'ultima il 24 maggio. Non ci saranno partite a Santo Stefano. Da decidere data e luogo della Supercoppa italiana.

di Franco Borghese - 08/07/2019 22:25 | aggiornato 09/07/2019 00:30

Numeri e statistiche, presto però anche date e orari. La Serie A 2019-20 partirà fra poco più di un mese. La prima giornata è infatti stata fissata per il 24 agosto, eppure non è ancora stato stilato il calendario del torneo. Ma ormai manca poco. La Lega ha infatti deciso che il sorteggio avverrà il 29 o il 30 luglio prossimo negli studi televisivi di Sky Sport.

Sono però già state stabilite le date della stagione: la Serie A tornerà in campo il 24 agosto, l'ultima partita di campionato ci sarà invece il 24 maggio, poi spazio agli Europei che si disputeranno dal 12 giugno al 12 luglio 2020. A differenza della stagione appena finita, non si giocherà a Santo Stefano (probabilmente a causa degli incidenti che ci sono stati a Milano fra interisti e napoletani). Le soste previste saranno quattro: 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020. Verranno poi disputati tre turni infrasettimanali.

L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, nelle scorse settimane ha studiato possibili modifiche al sorteggio del calendario che sono però state respinte (per quest'anno, ma se ne riparlerà) dai club. C'era infatti l'idea di far cessare la corrispondenza tra le giornate di andata e quelle di ritorno e di effettuare un doppio sorteggio per un calendario asimmetrico.

Serie A, le date del campionato 2019-20

La Serie A 2019-20 quindi avrà la formula classica con i calendari a specchio. La prima giornata del girone d'andata corrisponderà alla prima del girone di ritorno a campi invertiti e sarà così per ogni turno di campionato. Va invece ancora deciso luogo e data della Supercoppa italiana. Si sfideranno la Juventus, vincitrice del campionato, e la Lazio, che ha invece trionfato in Coppa Italia. Ogni giorno che passa aumentano le probabilità che la partita si disputi fra fine dicembre e inizio gennaio in Arabia Saudita.

Tornando alla Serie A, saranno solo 4 su 20 i tecnici stranieri (Mihajlovic del Bologna, Juric del Verona, Fonseca della Roma e Tudor dell'Udinese), 6 invece i capitani stranieri: Gomez indosserà la fascia per l'Atalanta, Dzemaili lo farà a Bologna, Pezzella a Firenze, Bruno Alves a Parma, mentre Lulic e Handanovic saranno i capitani di Lazio e Inter. Entro il 30 luglio sapranno anche dove scenderanno in campo per la prima giornata. E a quel punto al fischio di inizio mancherà meno di un mese.