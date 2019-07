La distanza tra domanda e offerta per il difensore, che oggi prenderà parte al raduno dei Lancieri, rimane sensibile: i bianconeri offrono 50 milioni, gli olandesi ne chiedono 75. L'agente del giocatore cerca di mediare.

0 condivisioni

di Simone Cola - 08/07/2019 07:55 | aggiornato 08/07/2019 08:02

Situazione di stallo totale tra Ajax e Juventus in merito al trasferimento in bianconero del giovane capitano dei Lancieri di Amsterdam Matthijs de Ligt. Se nelle scorse settimane l'accordo tra i club sembrava ormai raggiunto intorno alla cifra di 70 milioni di euro, infatti, le ultime voci che riguardano quello che potrebbe essere uno dei più importanti colpi di calciomercato della Serie A sembrano andare in altra direzione.

L'intesa tra i club, secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, è tutt'altro che definita: la Juventus infatti non intenderebbe spingersi a mettere sul piatto più di 50 milioni di euro, cifra decisamente lontana da quanto chiesto dall'Ajax. Per privarsi del proprio capitano i campioni d'Olanda chiedono infatti ben 75 milioni di euro, e se è possibile chiudere sui 70 certo i Lancieri non intendono scendere sotto questa soglia.

E mentre la situazione resta sospesa, i giorni passano e l'inizio della prossima stagione si avvicina: nella giornata di oggi l'Ajax si radunerà per poi partire mercoledì alla volta del ritiro austriaco e la presenza di De Ligt sembra fuori discussione. L'agente del difensore Mino Raiola non intende fare la guerra al club che ha lanciato il giovane nel calcio che conta, ma allo stesso tempo spinge per un suo trasferimento alla Juventus e ha invitato i club a cercare l'accordo.

Matthijs de Ligt è stato uno dei trascinatori dell'Ajax arrivato a un passo dalla finale di Champions: ai quarti ha segnato il gol che ha permesso ai Lancieri di eliminare la Juventus.

Calciomercato, De Ligt al raduno dell'Ajax: futuro in sospeso

Pare che al termine della scorsa stagione l'Ajax avesse promesso a Matthijs de Ligt di cederlo nel mercato estivo 2019 per una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro, accordo verbale che sarebbe stato stretto alla presenza del padre del giocatore ma che non è mai stato messo nero su bianco. Il difensore chiede adesso che il club mantenga la parola data, motivo per cui l'offerta della Juventus non supera la cifra indicata a suo tempo.

Alla luce della splendida stagione disputata, però, l'Ajax sembra deciso a giocare al rialzo e a valorizzare al massimo la cessione di quello che viene considerato il difensore in prospettiva più forte in circolazione: Matthijs de Ligt ha guidato il club di Amsterdam alla vittoria di Eredivisie e Coppa d'Olanda, è stato protagonista assoluto dello splendido cammino in Champions League dei Lancieri - suo il gol che ha eliminato proprio la Juventus ai quarti - e un punto fermo dell'Olanda arrivata in finale di Nations League.

Risultati importanti che avrebbero impennato il valore del giocatore, che secondo l'Ajax adesso si aggira appunto sui 75 milioni di euro. Una cifra che la Juventus non intende spendere nonostante il giocatore piaccia non poco a Paratici e a Sarri e il suo acquisto sia considerato fondamentale vista l'età avanzata di Giorgio Chiellini. Ecco perché Mino Raiola sarebbe sceso in campo, nel tentativo di sbloccare una situazione che si è fatta improvvisamente spinosa.

L'agente italo-olandese continua a spingere per un trasferimento del suo assistito alla Juventus ma allo stesso tempo non intende fare la guerra all'Ajax, ecco perché nella giornata di oggi De Ligt si presenterà regolarmente al raduno in attesa di conoscere il suo futuro. Che potrebbe essere noto già nel corso di questa settimana: sta ai Lancieri trovare l'accordo con i bianconeri, che potrebbero aumentare la propria offerta nel caso questa venisse dilazionata in rate, bonus e percentuali su eventuali cessioni future del giocatore.

Difficile, ma non impossibile, che nella trattativa possa rientrare anche il giovanissimo attaccante bianconero Moise Kean, gradito al direttore tecnico dell'Ajax Marc Overmars ma che Paratici e Nedved vorrebbero trattenere a Torino agli ordini di Sarri. Il giocatore, che vuole soltanto la Juventus e ha già rifiutato altre possibili destinazioni, per il momento si adeguerà in attesa di conoscere il proprio futuro.