Petagna, che ha firmato un contratto con la SPAL fino al 2023, rimarrebbe senza problemi per un'altra stagione in maglia biancoazzurra. Ma se dovessero arrivare offerte particolarmente interessanti, la SPAL le ascolterà attentamente. Intanto per lui la Fiorentina ha proposto soldi e il trequartista Saponara come parziale contropartita.

Andrea Petagna piace a tante squadre in Italia. Dopo aver realizzato ben 17 gol in 37 presenze nell'ultima stagione con la SPAL, è inevitabile che l'attaccante classe 1995 faccia gola a diverse società.

