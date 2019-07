Valutato complessivamente 30 milioni, il nuovo acquisto giallorosso sarà il portiere più costoso della Roma e, assieme a Neuer, l'ottavo più caro di sempre.

08/07/2019 12:48

La Roma ha scelto il suo nuovo portiere. Pau Lopez, spagnolo classe 1994 in arrivo dal Betis Siviglia, sarà colui che difenderà i pali giallorossi nella prossima stagione dopo il fallimento dell'operazione Olsen, prelevato per non far rimpiangere Alisson ma scivolato in panchina all'inizio della gestione Ranieri.

Per la tredicesima volta negli ultimi quindici campionati la Roma punta su un estremo difensore straniero. Una “tradizione” iniziata col brasiliano Doni e proseguita tra alti e bassi con Julio Sergio, Stekelenburg, Goicoechea, Szczesny, Alisson e Olsen. Escludendo Mirante, titolare per appena due mesi, l'unico primo portiere italiano scelto dai capitolini dal 2005 è stato Morgan De Sanctis.

Valutato 30 milioni, Pau Lopez sarà il portiere più pagato della storia della Roma. Supererà Ivan Pelizzoli, acquistato a 13,5 milioni dall'Atalanta nel 2001, e soprattutto entrerà nella top ten dei portieri più pagati di sempre, piazzandosi all'ottavo posto assieme a un certo Manuel Neuer.

Pau Lopez, valutazione complessiva di 30 milioni

Roma, Pau Lopez nella top 10 dei portieri più cari

Secondo le indiscrezioni che con ogni probabilità saranno confermate dal comunicato ufficiale, la Roma pagherà al Betis 20 milioni di euro più 7 derivanti dalla rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Genoa (diventerà obbligo al nono gol segnato dall'attaccante). I restanti 3 milioni li coprirà Pau Lopez, che ha rinunciato a una parte del suo stipendio e ad alcune pendenze con la società spagnola (alla Roma guadagnerà due milioni per cinque anni). Il Betis, che aveva preso l'estremo difensore a parametro zero dall'Espanyol un anno fa, realizza così una plusvalenza altissima nonché la sua cessione più remunerativa, pari a quella di Fabian Ruiz al Napoli, sempre per 30 milioni.

Tornando alla top ten dei portieri più costosi della storia, il nome di Pau Lopez comparirà assieme a veri mostri sacri del ruolo come Buffon, Alisson, Courtois e il già citato Neuer. Le sorprese più grandi di questa lista comprendente anche i bravi Kepa, Ederson e Pickford sono senza dubbio Neto e Cillessen, (iper?)valutati entrambi 35 milioni nello scambio che Barcellona e Valencia hanno ufficializzato a fine giugno. Questo l'elenco completo:

Kepa, dall'Athletic Bilbao al Chelsea per 80 milioni (2018) Alisson, dalla Roma al Liverpool per 62,5 milioni (2018) Buffon, dal Parma alla Juventus per 52,8 milioni (2001) Ederson, dal Benfica al Manchester City per 40 milioni (2017) Cillessen, dal Barcellona al Valencia per 35 milioni (2019) Neto, dal Valencia al Barcellona per 35 milioni (2019) Courtois, dal Chelsea al Real Madrid per 35 milioni (2018) Neuer, dallo Schalke al Bayern Monaco per 30 milioni (2011) Pau Lopez, dal Betis alla Roma per 30 milioni (2019) Pickford, dal Sunderland all'Everton per 28,5 milioni (2017)

L'identikit di Pau Lopez

Un'uscita alta di Pau Lopez contro l'Atletico Madrid

Cresciuto con la maglia dell'Espanyol, Pau Lopez esordisce col club catalano nella stagione 2014-15, conquistando i galloni da titolare nel campionato successivo, dopo la partenza di Casilla. Nel 2016-17 è in prestito al Tottenham ma gioca solo nel campionato riservato agli Under 23. Torna così all'Espanyol per un anno, prima della scadenza del suo contratto e del successivo arrivo al Betis.

In biancoverde ha disputato 35 partite, delle quali due in Europa League (entrambe contro il Milan). Ha subìto 49 gol, ma in dieci occasioni ha tenuto inviolata la sua porta (46 clean sheet su 155 partite in carriera, quasi il 30%). Le sue buoni prestazioni hanno convinto Luis Enrique a dargli una possibilità come terzo portiere della nazionale spagnola, con cui ha esordito nello scorso novembre contro la Bosnia, disputando gli ultimi quindici minuti.

Alto 1,89 metri per 77 chili, Pau Lopez è stato scelto da Fonseca e Petrachi anche per la sua capacità di giocare il pallone con i piedi. Nell'ultima stagione ha realizzato una media di 32,5 passaggi a partita, piazzandosi al secondo posto tra i portieri della Liga. È stato invece il migliore per precisione, con il 79% di passaggi completati.

Curiosità: ha già giocato all'Olimpico, nell'amichevole del marzo 2017 tra le Under 21 di Italia e Spagna. Finì 2-1 per la Roja, e il gol azzurro lo segnò il suo nuovo compagno di squadra Lorenzo Pellegrini.