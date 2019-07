Il Pipita sembra aver compreso che neanche Sarri può garantirgli la permanenza alla Juventus e si guarda intorno: i giallorossi studiano un prestito con riscatto, nell'operazione dovrebbe rientrare anche Zaniolo.

0 condivisioni

di Simone Cola - 08/07/2019 15:05 | aggiornato 08/07/2019 15:10

Il calciomercato entra nella sua seconda settimana con una notizia che potrebbe rallegrare i tifosi della Roma, club alle prese con una difficile rifondazione in equilibrio tra le necessità di bilancio e la fondamentale ambizione in vista della stagione 2019/2020. Il club giallorosso, che ha acquistato Diawara e Spinazzola ma perso dei punti fermi come De Rossi, Manolas e El Shaarawy, punta su un grande nome in grado di riaccendere l'entusiasmo di una piazza che mai come in questo momento è apparsa lontana dalla proprietà americana.

La sensazione di ridimensionamento non piace al popolo giallorosso, che potrebbe però presto riaccendersi di entusiasmo grazie all'arrivo di un centravanti di spessore internazionale: pur non chiudendo del tutto la porta alla difficile operazione che potrebbe portare a un arrivo nella Capitale di Mauro Icardi, il nuovo ds Petrachi è consapevole dell'alto costo dell'operazione e sembra più orientato a cercare di stringere con la Juventus per un altro bomber argentino, Gonzalo Higuain.

Il Pipita, dopo una stagione da dimenticare trascorsa in prestito prima al Milan e poi al Chelsea, era convinto di potersi ritagliare un posto nella nuova Juventus guidata dal suo mentore, Maurizio Sarri. Il tecnico però non sembra potergli garantire spazio né intende andare contro il desiderio del club bianconero, che anche per ragioni di bilancio vuole liberarsi di Higuain in questa sessione di calciomercato.

Nella stagione appena conclusa Higuain ha segnato 13 reti in 40 partite dividendosi tra Milan e Chelsea.

Calciomercato, Higuain alla Roma si può fare: il nodo è l'ingaggio

Bisogna dire subito che se l'operazione Icardi presenta costi troppo alti per le casse della Roma, non è che Higuain costi comunque poco. Il Pipita percepisce uno stipendio importante, motivo per cui la Juventus intende cederlo e allo stesso tempo ostacolo di non poco conto per qualsiasi eventuale acquirente. La deludente stagione appena conclusa e l'età del giocatore, 32 anni a dicembre, sembrano indicare con certezza di come questi abbia intrapreso la parabola discendente della propria carriera e ha allontanato numerosi big club.

Resta la Roma, che Higuain avrebbe rifiutato quando era ancora convinto di potersi giocare le proprie carte alla Juventus ma che adesso potrebbe essere una soluzione ideale: il nuovo allenatore giallorosso Fonseca apprezza il Pipita e intenderebbe metterlo al centro del suo progetto tattico, leader e chioccia per una squadra giovane e ambiziosa, la sua voglia di riscatto potrebbe unirsi a quella di un club importante, che vuole immediatamente tornare grande dopo una stagione da dimenticare.

Sono tanti i punti in comune tra Gonzalo Higuain e la Roma, che unendo le forze potrebbero rinascere insieme. Al nuovo direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi il compito di imbastire un'operazione che appare comunque tutt'altro che semplice: il prestito oneroso con diritto di riscatto potrebbe essere una soluzione, ma potrà essere fatto soltanto dopo il rinnovo da parte di Higuain del contratto che lo lega alla Juventus fino al 2021.

Spalmare lo stipendio fino al 2023, con conseguente ribassamento annuo a 4,5 milioni di euro, potrebbe permettere il trasferimento di Higuain alla Roma, che da parte sua nell'operazione potrebbe inserire anche quel Nicolò Zaniolo che piace tanto alla Juventus soprattutto per il futuro. È un domino, l'ennesimo, di un calciomercato che potrebbe presto regalare i primi veri colpi inattesi, tra cui quello che attesterà le rinnovate ambizioni del club di James Pallotta. Non rimane che attendere e vedere cosa succederà.