Dopo El Shaarawy anche Arnautovic ha scelto la Cina. I loro non sono i primi casi di giocatori che abbandonano l'Europa ancora nel pieno della carriera professionale.

di Alberto Casella - 08/07/2019 12:52 | aggiornato 08/07/2019 12:56

Di Stephan El Shaarawy e Marko Arnautovic sentiamo parlare da una vita, ma se l'austriaco ha appena compiuto 30 anni - all'Inter sfiorò Ibrahimovic ma fece in tempo a fare comunella con Balotelli - il Faraone ne ha appena 26 e del resto, quando cominciò a farsi conoscere sul mercato fra Genoa e Padova, non era nemmeno 18enne.

In comune, i due hanno una carriera di alti e bassi, entrambi hanno vestito più volte la maglia della propria Nazionale, hanno giocato in campionati importanti e pure in Champions League. Ma da entrambi, forse, ci si aspettava qualche cosa in più: le potenzialità che hanno messo in mostra in alcuni momenti della loro carriera lasciavano presumere che avrebbero potuto arrivare un po' più in alto di dove sono arrivati, quanto meno a livello di prestazioni.

L'austriaco il meglio di sé lo ha dato probabilmente nelle ultime stagioni, le due trascorse al West Ham, dove fra gol realizzati e fatti realizzare, ha messo lo zampino all'incirca in una rete ogni due partite giocate. Il percorso dell'italiano, invece, è stato più altalenante, anche se pure lui nelle ultime stagioni, quelle in giallorosso, aveva raggiunto un rendimento più "maturo" e consono al suo ruolo.

Calciomercato: El Shaarawy fa tuttora parte del giro della Nazionale

I giocatori via dall'Europa nel pieno della carriera

E da oggi El Shaarawy e Arnautovic hanno in comune anche la scelta professionale e di calciomercato: entrambi, infatti, giocheranno la prossima stagione nel campionato cinese e pure nella stessa città. Il Faraone infatti si è accordato con lo Shanghai Shenhua, mentre Marko difenderà i colori dello Shanghai Sigp, entrando, così, insieme e a pieno diritto in quella schiera di giocatori di scuola o provenienza europea che hanno scelto, pur nel pieno della propria carriera, di trasferirsi in leghe magari in crescita, ma ancora di secondo piano.

Volendo semplificare quasi brutalmente si potrebbero suddividere i calciatori che lasciano l'Europa in tre categorie. La prima è quella dei "prepensionati", quei giocatori cioè che scelgono di disputare le ultimi stagioni di una carriera al tramonto in campionati meno stressanti e meno impegnativi dove vengono, giustamente per carità, pagati a peso d'oro. Gli antesignani furono Pelè, Chinaglia e Beckenbauer - pensate che trio - ai New York Cosmos, mentre i loro seguaci più recenti sono Iniesta, Xavi, Rooney, Ibrahimovic e Schweinsteiger fra gli altri.

Un caso eclatante, poi, è stato quello di Carlos Tevez che si rivelò un affarone per tutti: passato a 33 anni allo Shanghai Shenhua dal Boca Juniors per 10,5 milioni, fruttò una bella plusvalenza al club argentino, lui strappò un contratto da 38 milioni all'anno e alla sua nuova squadra, prima di fuggire di nuovo in Sudamerica, portò la Coppa di Cina. Certo, il caso dell'Apache insegna che la Cina non è per tutti: a fronte di giocatori come Lavezzi o Vucinic, per esempio, che ci si sono ambientati alla grande, ricordiamo invece i casi dei nostri Gilardino e Diamanti, per esempio, che hanno fatto carte false per rientrare: il denaro, a quanto pare, non è tutto, neanche nel mondo del calcio. Una curiosità? Nella Stars League del Qatar incrociano ancora i loro destini due protagonisti del triplete dell'Inter come Eto'o e Sneijder oltre all'ex Udinese, Roma e Juventus Mehdi Benatia.

Un secondo gruppo, fra i calciatori che lasciano l'Europa, è costituito da coloro che, in un preciso e poco fortunato momento della loro carriera, stentavano a trovare un ingaggio nelle nostre leghe. Un esempio può essere Ishak Belfodil che dopo alcune stagioni non proprio entusiasmanti fra Inter, Livorno e Parma, rimase senza contratto a soli 23 anni e fu scritturato dal Baniyas, un club degli Emirati: una stagione, giusto per puntellare la carriera e poi il ritorno, più che dignitoso, fra Standard Liegi, Werder Brema e Hoffenheim. E a proposito di ex nerazzurri, anche Saphir Taider, classe 1992, ha scelto di rilanciarsi altrove e nel gennaio 2018 ha lasciato il Bologna per andare in prestito al Montreal Impacts dove rimarrà almeno fino al prossimo dicembre. Un po' come Luis Jimenez, un lungo peregrinare fra Inter, Cesena e Ternana fino alla lista gratuita che a 27 anni lo porta all'Al-Ahli e da lì in Qatar e Arabia Saudita: oggi, a 35 anni, gioca ancora nell'Itthiad.

Graziano Pellè è in Cina dal 2016

Infine c'è la terza categoria di calciatori, quella che lascia l'Europa a causa di un'offerta economica che, legittimamente, non si può rifiutare, anche se ancora pienamente in grado di esprimersi qui a livelli medio-alti. L'esempio più lampante ce l'abbiamo in casa: Graziano Pellè aveva sì 31 anni quando emigrò in Cina, ma era reduce dall'Europeo con Conte e in Europa avrebbe fatto ampiamente la sua figura, anche se sicuramente nessuno gli avrebbe potuto garantire i 15 milioni all'anno che gli propose lo Shandong Luneng.

Yannick Ferreira-Carrasco è emigrato in Cina all'età di 24 anni

Stessa cifra quella che allettò un Ezequiel Lavezzi che poco più che trentenne assecondò le sirene del Hebei China Fortune, mentre molto più giovane era Oscar quando a 25 anni firmò il contratto della vita con lo Shangai Sigp: 25 milioni a stagione per lui e 70 al Chelsea per il suo cartellino. Conquistato dalle infrastrutture cinesi si disse invece un anno e mezzo fa il belga Yannick Ferreira-Carrasco che a 24 anni lasciò l'Atletico Madrid per raggiungere il Dalian Yifang, ma anche lo stipendio concordato, una dozzina di milioni - stessa cifra che riceve dal Guanghzou il suo ex compagno di squadra Jackson Martinez - deve aver avuto la sua parte.

Dopo aver giocato a lungo in Canada, ora Sebastian Giovinco milita nella squadra araba dell'Itthiad

Abituato all'esotico - fra i 19 e i 22 anni aveva giocato in Giappone - Hulk non ha avuto alcun problema a lasciare 30enne lo Zenit San Pietroburgo per accasarsi, ben retribuito, allo Shanghai Sigp. Ma sono diversi altri i giocatori che fanno parte di questa terza categoria e vanno, fra gli altri, dal nostro Sebastian Giovinco, che a 28 anni ha scelto i Montreal Impacts e da gennaio gioca in Arabia Saudita, a Pato, due stagioni - fra i 28 e i 30 anni - nel Quanjian, da Witsel a Paulinho. E poi ancora Gervinho e Ramires, Fredy Guarin, Oba-Oba Martins e Alex Teixeira, per citarne alcuni fra i più famosi.