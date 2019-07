Il brasiliano era pronto a trasferirsi in rossonero prima dell'intervento dell'ad Gazidis.

di Redazione Fox Sports - 08/07/2019 12:45 | aggiornato 08/07/2019 12:50

Protagonista assoluto nella finale di Copa America, Everton Sousa Soares è stato decisivo nella vittoria del Brasile per 3-1 sul Perù, sbloccando il match al 15' su assist di Gabriel Jesus. Il classe 1996 si è messo in mostra durante tutta la competizione dimostrando le sue qualità. E pensare che sarebbe potuto finire al Milan.

Proprio così. La stella del Gremio, che nella Nazionale di Tite non doveva essere nemmeno titolare, sarebbe potuto sbarcare in Italia nel mese di gennaio. Lo voleva a ogni costo l'ex direttore tecnico rossonero Leonardo, che era riuscito a strappare in poco tempo il sì al giocatore. C'era anche l'accordo con Gilmar Veloz, rappresentante del 23enne.

Mancava l'intesa con il Gremio, che sarebbe arrivata in fretta senza il secco no dell'amministratore delegato Ivan Gazidis, per nulla intenzionato a spendere più di 40 milioni per Everton. Questo, tra l'altro, è uno dei motivi che hanno portato alla seprazione tra Leonardo e il Milan. Intanto oggi Everton è uscito dai radar rossoneri e interessa molto a PSG e Manchester City.