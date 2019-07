Davids: "Questa Juventus migliore della mia? Non va neanche in finale"

Come riporta Tuttosport, il centravanti capace di collezionare 10 gol e 7 assist in 33 presenze durante l'ultima stagione, ha comunicato al suo agente che non scioglierà le riserve sul suo futuro in tempi brevi, anzi. Vuole attendere che arrivino altre proposte mantenendo sempre l'idea di fondo di volersi giocare le sue carte nella nuova Juventus.

Mario Mandzukic non sa ancora con quale maglia giocherà nella prossima stagione. Il nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha fatto intendere alla società che sarebbe disposto a privarsi del croato a cuor leggero. Il giocatore infatti non rientra tra le sue preferenze ed è quindi libero di cercarsi una nuova squadra.

