L'Atlético de Madrid e il Club Athletico Paranaense hanno formalizzato l'accordo per il trasferimento di Renan Lodi che legherà il terzino sinistro brasiliano al nostro club per le prossime sei stagioni. Il giocatore ha già firmato il suo nuovo contratto dopo aver superato con successo le visite mediche che ha sostenuto alla Clinica Universitaria di Navarra

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK