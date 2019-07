Il portoghese si presenta in conferenza stampa e per la prima volta parla da giocatore dei Colchoneros.

di Redazione Fox Sports - 08/07/2019 17:40 | aggiornato 08/07/2019 17:45

In casa Atletico Madrid è il giorno di Joao Felix. Il talento classe 1999, arrivato dal Benfica per 126 milioni di euro, si presenta in conferenza stampa e rilascia le prime dichiarazioni da giocatore dei Colchoneros:

Sono davvero felice di far parte di questo progetto e della storia del club. Sono qui per aiutare il più possibile, i compagni mi hanno accolto molto bene

Sul prezzo del suo cartellino:

Sono temi di mercato, io non ne so nulla, mi limito a giocare e a fare il mio per aiutare la squadra. Non mi interessa se sono il portoghese più caro di sempre

Sulla maglia numero 7 che indosserà e che è stata di Griezmann:

Io penso solo a fare del mio meglio, non devo sostituire nessuno

Sul derby col Real Madrid:

So che la partita con il Real è sempre una grande sfida. Giocando con l'Atletico so bene quanto sia speciale, anche perché è una rivale diretta. Ci giocheremo contro in amichevole a luglio, sarà un buon test in vista dell'inizio di stagione

Su Cristiano Ronaldo:

Sappiamo tutti chi è, il più forte del mondo, forse di sempre. Mi ha parlato tanto di Madrid, mi ha detto che gli piaceva molto. Io sono qui per fare la mia storia, Cristiano è Cristiano, io sono Joao Felix

Sul Benfica: