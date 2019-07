UFC 239, Jorge Masvidal mette ko Ben Askren in 5 secondi

Quel tipo - ha detto subito dopo l'incontro Jorge Masvidal - parlava in modo selvaggio, amico. Dovevo mostrargli che a volte ci sono delle conseguenze, che là fuori c'è qualcosa di brutto. Volevo davvero prenderlo a calci nel cu*o per 14 minuti e 30 secondi, ma non è successo, quindi posso tornare ai miei affari.

Per quanto riguarda il vincitore, invece, è rimasto a festeggiare, stabilendo un nuovo record. E al termine dell'incontro, mentre i medici si occupavano di Askren, lui ha continuato a schernirlo, andando poi di fronte alle telecamere per commentare la sua impresa, sicuramente il miglior risultato della sua carriera (34-13 MMA, 11-6 UFC), che proprio adesso, all'età di 34 anni, sta vivendo un'importante accelerata.

Se avete aspettato di vedere il match e vi siete distratti un attimo, magari per prendere il telecomando e abbassare il volume o per bere un bicchiere d'acqua, beh, allora ve lo siete perso. Già, perché l'incontro in questione, quello della card di UFC 239 alla T-Mobile Arena a Las Vegas tra i pesi welter Jorge Masvidal e Ben Askren , è durato appena 5 secondi. Un record.

