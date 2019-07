Il Piccolo Diavolo conferma la sua decisione di non unirsi ai compagni per il raduno precampionato. Il braccio di ferro continua.

di Redazione Fox Sports - 07/07/2019 21:04 | aggiornato 07/07/2019 21:09

L'ormai infinito braccio di ferro fra l'Atletico Madrid e Griezmann non accenna a terminare. Dopo le polemiche fra i Colchoneros e il Barcellona sul possibile acquisto del francese, il giocatore ha deciso di disertare il ritiro precampionato.

Il Piccolo Diavolo aveva già preannunciato al club la sua decisione di non presentarsi al raduno della squadra di Simeone e di non voler partire per Los Angeles insieme ai suoi compagni in attesa dell'acquisto del Barcellona.

L'Atletico sapeva bene le intenzioni di Griezmann ma lo ha convocato lo stesso, infuriato per le modalità della trattativa fra lui e il Barcellona. È possibile quindi che la prossima mossa della società sarà quella di punire il francese in attesa del Barcellona che deve ancora presentare l'offerta per portarlo in blaugrana.