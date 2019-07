Johnny ha trionfato oggi nella Superpole Race ed in Gara due, prendendosi la vetta della classifica. Sugli scudi il turco Razgatlioglu, Alvaro limita i danni con un podio, ma lascia Donington da inseguitore.

di Mirko Colombi - 07/07/2019 16:56 | aggiornato 07/07/2019 17:01

Tripletta in SBK e ritorno nei panni di leader. Johnny Rea è tornato il Cannibale che ricordavamo, vincendo tutte le gare in programma a Donington Park. Il nordirlandese, dopo il successo del sabato, ha "incollato" le affermazioni di oggi. Primo posto nella Tissot Superpole Race del mattino, gradino più alto del podio in questo pomeriggio. Il numero 1, arrivato al round britannico da inseguitore, parte per Laguna Seca da lepre.

Settantotto e "bye bye" Carl Fogarty. The King è fermo a quota 59, e lì resterà. Jonathan, invece, cresce ancora, con il chiaro obiettivo di portare a cinque i titoli mondiali con la Kawasaki. Rea può farcela, ed ora ci crede: se nei primi mesi della stagione le prendeva da Bautista, adesso il quattro volte campione conduce ed è carico come un bomber sbloccatosi ed ormai affermato.

Il terzo posto colto da Alvaro consola un po' gli umori Ducati che, tra MotoGP e derivate, ha vissuto un weekend difficile. A Donington le Panigale V4 R non hanno brillato, al pari delle Yamaha. Nemmeno un podio calcato dai piloti in blu. Le R1 M hanno sofferto le buche inglesi, su un manto davvero rovinato. Contrariamente a quanto fatto da Rea, veloce ed abile come un crossista. Battaglia d'Inghilterra vinta per lui e leadership del mondiale meritata. La guerra non è pero finita. Il prossimo capitolo SBK si consumerà tra pochi giorni in California.

Magro il bottino SBK di Bautista a Donington; un terzo posto in tre gare disputate

SBK, Rea è il Re dell'Impero Britannico, l'ispanico Bautista lascia l'isola limitando i danni

In silenzio ma con una grande convinzione, Jonathan si è presentato a Donington in debito di una manciata di punti da recuperare nei confronti di Alvaro. Missione più che possibile per Rea, capace di vincere addirittura tutte le corse della tre giorni inglese. Il round intitolato al Regno Unito va - giustamente - nelle mani del Re, che totalizza il massimo score disponibile. Il modo in cui affrontava le curve e tagliava le chicane (nella 'esse' Fogarty, il Cannibale sembrava Alberto Tomba nei tempi d'oro) era unico, inimitabile.

I tentativi di Sykes nella gara sprint e Razgatlioglu poi, sono stati spettacolari, ma vani. A Tom è stato tolto sub judice il secondo posto, dopo l'interruzione imposta da bandiera rossa. Il capitombolo di massa causato dall'olio lasciato sull'asfalto ha buttato in terra pure il numero 66. In pratica, la BMW di Hickman, dopo essersi rotta, ha mietuto più di una vittima. Tuttavia, Gara due era già finita, ma Tom è stato punito: il regolamento sportivo dice che, a seguito di interruzione anticipata, moto e pilota devono raggiungere la pit lane. Peccato.

Il turco del team Pucceti ha offerto manovre al limite, ma Johnny era più consistente, con gomme Pirelli meglio gestite. Insieme ad Haslam, Razgatlioglu e Rea costituiranno il fortissimo trio Kawasaki nella 8 ore di Suzuka, in programma nel pieno dell'estate. Prima di partire per il Giappone, ci sarà la "pratica americana" da espletare. Il Cavatappi di Laguna Seca è pronto ad ospitare la prossima sfida SBK, sempre più nel vivo tra Ninja nunero 1 e Rossa numero 19.

UK Round, ordine di arrivo Gara due

1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 1'27.851 270,9 1'28.612 266,9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 0.365 0.365 1'27.773 270,9 1'29.582 261,7 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 23 5.930 5.565 1'28.020 277,9 1'29.561 272,3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 6.334 0.404 1'28.141 273,7 1'29.627 262,3 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 6.833 0.499 1'28.013 273,7 1'29.198 266,9 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 23 7.441 0.608 1'28.172 266,9 1'29.521 264,3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 23 8.542 1.101 1'27.947 272,3 1'27.619 266,2 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 23 14.850 6.308 1'28.516 269,6 1'35.216 260,4 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 23 18.124 3.274 1'28.243 275,1 1'30.098 268,2 12 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 23 29.115 10.991 1'28.634 272,3 1'29.781 263,6 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 23 34.620 5.505 1'29.313 264,9 1'29.348 260,4 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 23 34.824 0.204 1'29.045 275,8 1'32.602 270,2 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 23 51.627 16.803 1'29.885 264,9 1'30.248 261,1 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 23 52.879 1.252 1'29.695 265,6 1'31.080 257,9

Classifica piloti