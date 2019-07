Marquez vince per la decima volta consecutiva il GP di Germania. Sul podio Maverick Vinales e Cal Crutchlow. 4° Petrucci davanti a Dovizioso, 8° Rossi

di Luigi Ciamburro - 07/07/2019 13:35 | aggiornato 07/07/2019 14:58

Marc Marquez si conferma padrone assoluto del Sachsenring e del campionato MotoGP. Il pilota della Repsol Honda può vantare 10 pole e 10 vittorie consecutive sul circuito tedesco, tanto da poter arrivare al traguardo con le braccia conserte. Non ha rivali su questa pista caratterizzata dal senso antiorario e della prevalenza di curve a sinistra, che rappresentano due punti forti del suo stile di guida ispirato un po' al dirt track.

Sul podio salgono Maverick Vinales e Cal Crutchlow, agevolati dalla caduta di Alex Rins a metà gara mentre era in seconda posizione. Secondo podio consecutivo per lo spagnolo della Yamaha che può andare in vacanza con un sorriso, consapevole di essere atteso da una seconda parte di stagione alla ribalta all'interno del box di Iwata. In un week-end iniziato in salita per le Ducati ci pensa Danilo Petrucci a mettere una pezza firmando un buon quarto posto e senza fare sconti al compagno di team Andrea Dovizioso 5°. Il distacco del forlivese da Marquez adesso sale a 58 punti.

Gara un po' opaca per Valentino Rossi che non va oltre l'ottava posizione nonostante le diverse cadute. A far riflettere è però il gap dal vincitore: 19 secondi. Nona piazza per Franco Morbidelli che ha perso grip e posizioni nel finale di gara. Non delude il collaudatore tedesco della Honda, Stefan Bradl, che alla sua seconda apparizione in MotoGP riconquista la top-10.

MotoGP, la cronaca della gara al Sachsenring

27° giro - Cade Aleix Espargarò. Sbaglia Crutchlow e Vinales può tirare un sospiro di sollievo per il 2° gradino del podio. Meno di tre giri alla fine.

26° giro - Il campione dell Honda s'invola verso il decimo successo consecutivo al Sachsenring. Dovizioso supera in staccata Petrucci e conquista un prezioso 4° posto

24° giro - Rossi supera Morbidelli e passa all'8° posto, sfida per il 4° e 5° posto tra Petrucci e Dovizioso

22° giro - Marquez al comando con oltre 5" di vantaggio. Bella sfida per il secondo posto tra Vinales e Crutchlow

20° giro - Mir supera Dovizioso e guadagna la quinta posizione, Valentino Rossi 9°

18° giro - Cade Alex Rins alla curva 11 e butta via il podio. Alle spalle di Marc ora ci sono Vinales e Crutchlow, ma il distacco è di oltre 4"

16° giro - Petrucci e Dovizioso passano Miller: l'australiano inizia a pagare lo scotto della scelta della morbida al posteriore

15° giro - Marquez senza rivali qui al Sachsenring: il vantaggio su Rins lievita a oltre 3"

12° giro - Male Andrea Iannone soltanto 17°. La top-10_ Marquez, Rins, Vinales, Crutchlow, Miller, Petrucci, Dovizioso, Morbidelli, Rossi e Mir

11° giro - 2,7" il vantaggio di Marc su Rins

9° giro - Il Cabroncito continua ad aumentare il distacco portandosi a +1,7" su Alex Rins. 8° Valentino davanti ad Aleix Espargarò e Joan Mir. Pecco va largo sulla ghiaia e perde molti secondi: brutto inizio di stagione per il campione della Moto2

6° giro - Marc Marquez scava un gap di 1" da Rins, quattro italiani tra il sesto e nono posto con Dovi, Petrucci, Morbidelli e Rossi

4° giro - Marquez inizia a prendere il largo con sei decimi dagli inseguitori. Alle sue spalle Rins davanti a Vinales, più distaccati Crutchlow e Miller

3° giro - Cade Johann Zarco, 6° Petrucci, 7° Dovizioso

2° giro - Cadono Fabio Quartararo e Miguel Oliveira. Bagarre tra Rossi e Mir, con il Dottore che guadagna la nona posizione. Bagnaia 14°

1° giro - Marquez in testa davanti a Vinales, Rins e Miller. A seguire Crutchlow, Petrucci, Morbidelli e Dovizioso

13:58 - Via al giro di collaudo per i piloti della MotoGP. Ultimo appuntamento prima della pausa estiva, poi si tornerà in pista il 4 agosto a Brno

13:52 -Media al posteriore per Marc Marquez, ma ogni cambiamento è possibile fino all'ultimo minuto

13:48 - Hard al posteriore per Joan Mir, media per Morbidelli

13:45 - Dovizioso e Petrucci con la hard al posteriore, doppia media per Valentino Rossi

13:35 - Cielo variabile al Sachsenring, ma la temperatura dell'asfalto sale progressivamente: al momento 20° C quella dell'aria, 38° C quella dell'asfalto

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

Il sabato di qualifiche MotoGP sul tracciato del Sachsenring, nono appuntamento del campionato 2019, vede riconfermarsi Marc Marquez, alla sua decima pole consecutiva sull'asfalto tedesco. Il leader del Mondiale parte da super favorito, forte di un layout con prevalenza di curve a sinistra e senso antiorario che sono il suo punto forte. Per il pilota Repsol Honda nuovo record del circuito in 1'20"195, migliorando di 75 millesimi il suo precedente primato stabilito nel 2018.

Saranno le Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales, insieme alla Suzuki di Alex Rins, a provare a mettergli il bastone tra le ruote, dopo aver dimostrato un passo gara quasi simile sin dal venerdì di prove libere. Più indietro in griglia di partenza i big Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. Il Dottore occuperà l'11esima piazza, dopo aver registrato qualche problema di troppo con la gomma soft, che non gli ha consentito di migliorarsi sul giro secco. Petrux è rimasto vittima di un incidente nel corso della Q2, rovinando il suo giro tirato e un successivo tentativo di time attack. Più in difficoltà Andrea Dovizioso che lamenta mancanza di grip al posteriore con il massimo grado di inclinazione.

Nella notte tra sabato e domenica la pioggia caduta al Sachsenring ha causato un abbassamento delle temperature dell'asfalto. Una condizione che potrebbe fare oscillare le strategie gomme pianificate nei due giorni precedenti, con alcuni piloti che potrebbero optare per la soft o la media al posteriore. Non sarà della partita Jorge Lorenzo a causa della doppia frattura rimediata ad Assen. Secondo alcune indiscrezioni il maiorchino starebbe meditando il ritiro dal Motomondiale, a causa della lunga sequenza di infortuni e del cattivo feeling con la RC213V. Ma al momento non arrivano conferme né smentite dal diretto interessato, costretto a guardare il GP del Sachsenring dalla sua villa a Lugano.