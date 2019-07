In Germania è il pilota finlandese a scrivere il nome del vincitore sul neonato albo d'oro della categoria, Smith e Di Meglio sul podio.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 07/07/2019 11:06 | aggiornato 07/07/2019 11:20

Lo scetticimo maturato e i dubbi nutriti prima del via sono svaniti nel silenzio del Sachsenring. L'elettrico piace, anche se non fa "rumore". In Germania si è disputata la gara del debutto. Il FIM Enel MotoE World Cup ha offerto subito spettacolo nella sessione di qualifica, simile a quella di successo proposta dalla Superbike di metà Anni Novanta. In ordine decrescente - dal tempo più alto, sino al più veloce delle prove libere - i 18 piloti si sono sfidati nella E-pole. Il finlandese Niki Tuuli ha battuto tutti, con il crono di 1'27ù"456, esibendo pieghe e derapate da moto "vere".

Un sibilo acuto, dall'impressionante accelerazione. Il gruppo inferocito ha fatto appassionare il pubblico, che si poteva udire sulle gremite tribune. Gli spettatori si sono divertiti, perché la corsa è stata avvincente, malgrado la sospensione per bandiera rossa. Lorenzo Savadori è scivolato, la Race Direction ha preferito sospendere le ostilità, dando la vittoria proprio a Tuuli. Il nordico, dopo una serie di sorpassi al limite, aveva accumulato qualche metro su Smith e Di Meglio.

Tra le tante cose belle notate, i sorrisi esibiti dai protagonisti. Sia nelle qualifiche, che in gara, staff e piloti erano riuniti di fronte ai monitor, per commentare le azioni in pista. Questa cosa è impossibile - a parte qualche caso isolato - nei Gran Premi. Il paddock sembrava essere tornato indietro di 30 anni, dal punto di vista della convittualità. Un tuffo nel passato, correndo (veloci) verso il futuro. Il presente si chiama MotoE, partita forte e bene in Germania.

Energica Official MotoE avvincente, con Tuuli che ha battuto Smith e Di Meglio

FIM Enel MotoE World Cup, il primo Gran Premio elettrizzante della storia

Ci siamo divertiti tutti e questa è la nota più importante della cronaca. Partenza fulminante, sorpassi, incroci di traiettorie. Le lunghe e nere virgole lasciate sull'asfalto dalle gomme Michelin parlavano chiaro: i piloti elettrici andavano forte, intraversando le Energica Ego Corsa, facendole voltare agili e precise. Il carnet dei protagonisti è ben fornito, partendo dall'ex gloria MotoGP Sete Gibernau, sino alla signorina spagnola Maria Herrera.

Non si sono risparmiati i corridori, in una gara interrotta in anticipo. Lorenzo Savadori è finito nella ghiaia a grande velocità, in una curva a sinistra molto insidiosa. Il cesenate era un po' stordito e la sua moto necessitava di soccorsi. Inoltre, l'air fence è stato rovinato nell'impatto, quindi, la decisione della Race Direction è apparsa giusta. Come giusto il successo di Luuti, finlandese davvero in forma e disinvolto sulla moto elettrica.

Forte di un buon passato in Supersport 600 e Moto2. Niki gode di un team tutto finnico e biondo, proprio come lui. Freddo nelle dichiarazioni, caldo nella guida il numero 66, che aveva un passo più rapido rispetto ai forti ed esperti Bradley Smith e Mike Di Meglio, inglese e francese sui restanti gradini del podio. Il miglior italiano al traguardo è Matteo Ferrari - quinto - il sammarinese De Angelis appena dopo. Il quasi quarantottenne Gibernau è arrivato nono, battendo rivali molto più giovani. Lo stesso Sete si è detto entusiasta: non vedevamo da tempo un pilota così felice dopo l'arrivo. La MotoE è piaciuta ad "Hollywood", un ragazzo che di moto se ne intende.

MotoE del Sachsenring, ordine di arrivo

66 Niki TUULI FIN Ajo MotoE ENERGICA 7'27.862 147.5 38 Bradley SMITH GBR One Energy Racing ENERGICA 7'28.304 147.3 0.442 63 Mike DI MEGLIO FRA EG 0,0 Marc VDS ENERGICA 7'28.429 147.3 0.567 4 Hector GARZO SPA Tech 3 E-Racing ENERGICA 7'28.853 147.2 0.991 11 Matteo FERRARI ITA TRENTINO Gresini MotoE ENERGICA 7'29.957 146.8 2.095 5 Alex DE ANGELIS RSM OCTO Pramac MotoE ENERGICA 7'31.910 146.2 4.048 10 Xavier SIMEON BEL Avintia Esponsorama Racing ENERGICA 7'32.166 146.1 4.304 51 Eric GRANADO BRA Avintia Esponsorama Racing ENERGICA 7'35.980 144.9 8.118 15 Sete GIBERNAU SPA Join Contract Pons 40 ENERGICA 7'37.116 144.5 9.254 18 Nicolas TEROL SPA OpenBank Ángel Nieto Team ENERGICA 7'37.276 144.5 9.414 27 Mattia CASADEI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse ENERGICA 7'37.419 144.4 9.557 7 Niccolo CANEPA ITA LCR E-Team ENERGICA 7'37.536 144.4 9.674 2 Jesko RAFFIN SWI Dynavolt Intact GP ENERGICA 7'37.690 144.3 9.828 78 Kenny FORAY FRA Tech 3 E-Racing ENERGICA 7'37.999 144.2 10.137 16 Joshua HOOK AUS OCTO Pramac MotoE ENERGICA 7'39.019 143.9 11.157

Classifica piloti