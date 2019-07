Battendo Ramirez e Canet, Lorenzo trionfa in Germania e saluta gli avversari dall'alto della classifica. Alex Marquez fa quaterna nella Moto2 e scalza Luthi dalla vetta mondiale.

Il Sachsenring è un toboga ricco di curve, che mette a dura prova i piloti del Motomondiale. La pista tedesca non è tra le più veloci del calendario, ma risulta molto impegnativa. Specialmente nelle lunghe pieghe a sinistra, i piloti della piccola cilindrata devono mantenere linee veloci e precise, onde evitare di finire nelle vie di fuga, poco ospitali e con grandi ciotoli di ghiaia. Le monocilindriche di 250 centimetri cubi sono saette in discesa, con finali di gara in un folto gruppo di protagonisti.

Su tutti e più di tutti. Dalla Porta ha vinto il Gran Premio di Germania, in una volata finale al cardiopalma. Lorenzo è riuscito a battere il compagno di box Ramirez, per una giornata trionfale colorate verde acqua Leopard. Incredibile terzo posto di Canet, partito ventiduesimo e poi sul podio. Aron lascia la leadership del mondiale e Dalla Porta, ora in vetta e sempre più convinto dei propri mezzi. Ha corso bene anche Fenati, finalmente tornato ai livelli del suo talento.

La Middle Class non ha registrato nomi italiani in grado di vincere. La corsa - meno appassionante della Entry Class - ha raccontato il dominio di Alex Marquez, nettamente superiore in Germania. Autore della pole, il fratello di Marc ha giusto tribolato nelle battute iniziali, poi ha cambiato passo. Con tempi record, il catalano Marc VDS e la Kalex numero 73 hanno seminato i rivali, sino alla quarta affermazione stagionale, Il Motomondiale ha ora i due fratelli Marquez i riferimenti del paddock.

Per Alex Marquez pole e vittoria nella Moto2 del Sachsenring

Moto3, al Sachsenring Dalla Porta vince e convince

Lorenzo sa accontentarsi quando intuisce di non poter vincere, ed attacca nei momenti favorevoli. Il toscano del team Leopard, ha oggi mantenuto i nervi saldi, messi a dura prova nella terrificante bagarre, durata dal primo all'ultimo giro. Non è facile arrivare primi in Moto3, per diversi motivi: oltre a mettere in pista velocità e determinazione, i corridori devono "guardarsi le spalle" dagli avversari, sempre riuniti in gruppo, ravvicinato e compatto.

Dalla Porta è stato lucido, freddo e cattivo, nel senso sportivo del termine. Resistendo e tenendo testa al compagno di squadra Ramirez, sapendo che Canet stesse rimontando, il numero 48 ha allungato - poco, ma il giusto - con due ultime curve a sinistra percorse con il cuore in gola. Gomito a terra, Honda che sgondolava da tutte le parti e taglio del traguardo (quasi) al fotofinish. Lorenzo è arrivato primo, in anticipo di 72 millesimi nei confronti di Marcos e 120 su Aron e KTM. Un successo al cardiopalma per lui, con Germania salutata dalla vetta in classifica.

Tante scivolate, per fortuna innocue. Rimasto in piedi e bene, Fenati torna tra i top rider, con un meritato quarto posto. Niccolò Antonelli e Tony Arbolino hanno lottato nel plotone di mezzo, arrivando a punti. Il romagnolo ed il milanese non hanno ripetuto i risultati offerti ad Assen, ma si sa: nella difficile ed agguerrita Moto3, nessuno regala nulla. Se ne sono accorti, ancora una volta, Foggia, Binder, Vietti, Toba e Rodrigo, cascati in terra dopo contatti e sportellate.

Gran Premio di Germania Moto3, ordine di arrivo

48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 39'29.348 150.5 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 39'29.420 150.5 0.072 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 39'29.468 150.5 0.120 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 39'29.533 150.5 0.185 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 39'29.671 150.5 0.323 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 39'29.793 150.5 0.445 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 39'30.026 150.5 0.678 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 39'30.097 150.5 0.749 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 39'30.177 150.5 0.829 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 39'30.303 150.5 0.955 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 39'30.412 150.5 1.064 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 39'31.587 150.4 2.239 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 39'35.727 150.1 6.379 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 39'35.996 150.1 6.648 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 39'36.000 150.1 6.652

Classifica piloti

Dalla Porta (Italia) 125 punti Canet (Spagna) 123 punti Antonelli (Italia) 87 punti

Moto2, al Sachsenring è quaterna di Alex Marquez, veloce ed efficace come il fratello Marc

Il metodo di lavoro di Alex è cambiato, ed i risultati ottenuti dal catalano lo hanno immediatamente dimostrato. Il fratello di Marc è ora più calmo, metodico, stratega. Già dotato di caratteristiche quali velocità ed aggressività, al numero 73 mancavano pazienza e ragionamento. I tanti momenti divisi con il pluricampione Honda MotoGP stanno aiutando il leader della Moto2, oggi completo e pronto alla Top Class.

La corsa tedesca non ha offerto grandi sorpassi al vertice, anzi, è stata piatta e noiosa. Marquez e la Kalex del team Marc VDS hanno galoppato insieme sino al traguardo, senza mai girarsi. Troppo superiore il pacchetto pilota - moto - squadra, motorizzata con il propulsore unico Triumph tre cilindri. Dopo un inizio mondiale faticoso, Alex sta guidando con autorità, pensando a prossimi obiettivi: titolo della Moto2 e passaggio nel gotha delle due ruote: la MotoGP.

Per riuscire a centrare almeno il primo target, Marquez dovrà battere ancora Luthi, quinto e non più leader del plotone, Brad Binder e Marcel Schrotter, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio tedesco. Bel quarto posto colto da Fabio Di Giannantonio, rookie nella categoria di mezzo, i connazionali e più esperti Luca Marini e Lorenzo Baldassarri hanno perso il trenino dei migliori e sono giunti nella top ten. Buoni piazzamenti i loro, anche se dagli azzurri presenti nel Motomondiale ci si aspetta sempre di più.

Gran Premio di Germania Moto2, ordine di arrivo

73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 39'35.101 155.7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 39'36.309 155.7 1.208 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 39'36.731 155.6 1.630 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 39'39.217 155.5 4.116 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 39'40.292 155.4 5.191 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 KALEX 39'41.433 155.3 6.332 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 KALEX 39'41.627 155.3 6.526 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 39'43.278 155.2 8.177 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 39'45.639 155.1 10.538 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 39'48.692 154.9 13.591 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 39'48.757 154.9 13.656 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 39'48.937 154.8 13.836 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 39'49.097 154.8 13.996 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 39'50.165 154.8 15.064 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 39'52.335 154.6 17.234

Classifica piloti